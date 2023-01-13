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辨識假鈔懶人包 多花10秒先看後六碼辨真假

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

年關將近，假鈔流竄市場和商店，店家攤商受害，被找錢的民眾也連帶損失，警方和熱心網友今天整理出假鈔號碼辨識一覽表，記住後面阿拉伯數位及英文共六碼，可大幅降低拿到假鈔機率。

警方逮捕的製造和販賣假鈔以千元大鈔為主，其實偽造的不只千元大鈔，從市面最常流通的一百元、五百元到較少流通的兩千元都有假鈔，鈔面偏右印有「玩具銀行」印章，民眾買賣匆忙間通常不會仔細看鈔面上的圖案、印章和浮水印，熱心網友整理出四種面額假鈔的中英文流水號。

一百元紙鈔券偽造流水號CQ281880VJ，五百元紙鈔偽造流水號DR663080VA，一千元偽造流水號HR484268XD，兩千元偽造流水號GM580370UH。目前查獲的千元偽鈔下方印製「魔術印製廠」而非真鈔的「中央印製廠」，其餘假鈔應該也是「魔術印製廠」產品。

熱心網友互相提醒，拿到紙鈔先看後六碼，一百元看880VJ，五百元看080VA，千元看268XD，兩千元看370UH，若後六碼相同時往前看前兩個英文字，多花一點時間檢查避免損失。

警方及熱心網友製作一次看清假鈔真相面圖卡。圖／轉載自彰化踢爆網LINE群組
警方及熱心網友製作一次看清假鈔真相面圖卡。圖／轉載自彰化踢爆網LINE群組

假鈔 英文

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