辨識假鈔懶人包 多花10秒先看後六碼辨真假

年關將近，假鈔流竄市場和商店，店家攤商受害，被找錢的民眾也連帶損失，警方和熱心網友今天整理出假鈔號碼辨識一覽表，記住後面阿拉伯數位及英文共六碼，可大幅降低拿到假鈔機率。

警方逮捕的製造和販賣假鈔以千元大鈔為主，其實偽造的不只千元大鈔，從市面最常流通的一百元、五百元到較少流通的兩千元都有假鈔，鈔面偏右印有「玩具銀行」印章，民眾買賣匆忙間通常不會仔細看鈔面上的圖案、印章和浮水印，熱心網友整理出四種面額假鈔的中英文流水號。

一百元紙鈔券偽造流水號CQ281880VJ，五百元紙鈔偽造流水號DR663080VA，一千元偽造流水號HR484268XD，兩千元偽造流水號GM580370UH。目前查獲的千元偽鈔下方印製「魔術印製廠」而非真鈔的「中央印製廠」，其餘假鈔應該也是「魔術印製廠」產品。