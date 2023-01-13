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被逮才算酒駕？ 酒駕防制協會：張善政不良示範

中央社／ 台北13日電

法務部與台灣酒駕防制社會關懷協會今天舉辦年度倡議記者會，協會理事長陳喬琪質疑桃園市長張善政，「一定要被警察逮捕才算是酒駕嗎？」以為沒被逮捕就沒事，這是非常不良示範。

「酒駕很危險，全民拒酒駕」年度倡議記者會由法務部與酒駕防制社會關懷協會共同舉辦，邀請資深媒體人黃暐瀚及醫界代表現身說法。

酒駕防制協會理事長陳喬琪致詞時指出，酒駕是可以預防的，要從倫理教育開始；張善政遭質疑酒駕時卻說只是抿一下，但如果發生事情怎麼辦，「一定要被警察逮捕才算是酒駕嗎，不是的。」

陳喬琪會後接受媒體採訪表示，張善政的問題是駕駛倫理問題，張善政做了非常不良示範，以為沒被逮捕就沒事，應該自我譴責；喝酒不開車是非常清楚的概念，卻還沒在民眾心裡建立起來，未來要與教育部好好討論強化防制酒駕的觀念教育。

黃暐瀚指出，母親2年前遭肇事者酒駕撞死，事發後他收到許多關懷，但他從來沒談過這件事情，要先以一鞠躬向所有關懷他的人說聲謝謝。

黃暐瀚說，身為受害者家屬，對酒駕深惡痛絕，其實早在成為受害者家屬前，他就非常痛恨酒駕，絕對不可能酒後開車。

他指出，過去他在與某前總統的餐會上，即因為當天開車赴宴而不喝酒，呼籲即使勸酒的人是老闆或位高權重，只要有開車，就要勇敢說不，也呼籲喝酒不開車、開車不喝酒，千萬不要存有僥倖心態。

會中，法務部長蔡清祥表示，法務部與所屬機關針對防制酒駕朝「強力執行裁罰、幫助戒除酒癮、被害權益保障、重懲酒駕犯行、依法嚴審假釋」5大面向全面出擊，充分展現防堵酒駕的決心。

依據法務部提供的資料指出，強力執行滯欠酒駕罰鍰專案，有效執行金額已突破新台幣3億元；民國111年緩起訴處分附酒癮治療的人數為374人，是110年同期人數近4倍，希望能協助酒駕被告戒除酒癮，避免再犯。

此外，對於酒駕案件一律從速從重追訴，111年酒駕案件不准易科罰金人數為3244人，為110年同期人數6倍；111年矯正機關新收酒駕犯人數為9159人，為110年同期人數1.4倍。

在依法嚴審假釋方面，法務部指出，111年1月至10月共有1458件酒駕案陳報假釋，駁回1163件、不准假釋，駁回率達79.77%，為110年同期駁回率1.6倍。

酒駕 法務部 張善政

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