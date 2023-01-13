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高雄聚眾砸店！警察局長沒再撤換 9涉案人獲輕判
高雄市苓雅區武廟路某大型養生會館，前年遭成群男子砸店，砸毀落地窗及店內設備，涉案的9名男子涉刑法妨害秩序罪被捕，其中8人與店方達成和解獲緩起訴，但廖姓男子沒和解，經高雄地方法院判刑6月，可易科罰金。
行政院長蘇貞昌曾提出「鬥毆發生在（特種店）門口，就換掉地方警察局長」，就在高雄市警局已撤換過李永癸、劉柏良2名警察局長，而且正當警政署前署長陳家欽在前年8月6日，南下高雄市刑警大隊頒獎，說出「要讓飆車、街頭暴力成為歷史名詞」，前年8月10日高雄市就發生這起聚眾砸店事故，但並沒因此再撤換警察局長。
判決指出，劉姓男子因朋友在養生會館前發生糾紛，便糾集廖姓男子和3名陳姓、2名孫姓及林姓、朱姓共9人，在2021年8月10日凌晨，由劉、廖、孫3男子分持球棒、木棍砸店，其餘6人在旁助勢。
劉、廖等9人被捕後，劉等8人在檢方偵辦階段，與店方達成和解，檢方認為，他們因一時失慮涉案，並坦承犯行，深表悔悟，對劉等8人緩起訴6月至1年，並支付公庫2萬元至5萬元，只有廖姓男子沒與店方和解。
法官認為，廖涉刑法第150條妨害秩序罪，以在公共場所「聚集3人以上」為構成要件，是否加重其刑有自由裁量權，這件砸店案聚集人數不多、也沒持續增加人數到達難以控制，且衝突時間不 長，也沒造成他人傷亡，對侵害社會秩序安全，無嚴重或擴大現象，沒必要加重其刑，因此判決廖6月徒刑，可易科罰金。
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