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五星評價女直播主公審買家 罵「笨死人了」涉誹謗判刑

聯合報／ 記者林保光／即時報導

直播主莊姓女子在購物網站獲五星評價，卻在直播線上公審買家，她以為買家結標後沒結單，在鏡頭前拿著寫有買家帳號的紙條，多次辱罵買家「笨死人了」，遭買家控告妨害名譽。高雄地方法院認為她無視買家人格尊嚴，涉誹謗罪，判她拘役20天，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，莊女是蝦皮購物網站的直播主，2020年4月2日凌晨2時許，她直播拍賣相機包，由朱姓女買家以3600元得標，當天上午並以信用卡刷卡結帳，但莊女明知買家已付款，竟在隔天深夜上網直播，在鏡頭前展示朱姓女買家的蝦皮帳號指謫朱女，一再辱罵「標那麼低，她竟然沒有結標」、「她竟然沒去結標，笑死人」、「擷圖不結單？你怎麼那麼笨！」。

朱姓女買家發現直播主公然在直播線上侮辱她，報警控告莊女。莊姓女直播主認為買家應該在直播結束後馬上付款，沒在直播結束前付款即屬棄標。

但法官發覺，莊女在接受偵查時承認隔天上直播前，已知道買家已付款，卻仍在直播時，以粗鄙不堪的及不實的言語辱罵、誹謗告訴人，無視告訴人的人格尊嚴，判她拘役20天。

購物網站女直播主在直播線上辱罵買家，經高雄地方法院判拘役。圖／擷自蝦皮網站畫面
購物網站女直播主在直播線上辱罵買家，經高雄地方法院判拘役。圖／擷自蝦皮網站畫面

直播主 購物網 紙條

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