花蓮前副議長潘月霞與女兒涉詐領百萬元助理費 今遭檢方起訴

花蓮縣前副議長潘月霞涉嫌與女兒詐領百餘萬元助理費，今天遭檢方起訴。本報資料照片 國民黨籍花蓮縣議會副議長潘月霞與女兒涉及以人頭詐領助理費，金額達128萬餘元，花蓮地檢署偵查月餘，兩人均坦承犯行，檢方今天依貪汙治罪條例等罪嫌起訴。潘月霞仍在押，今天中午已由檢方移審花蓮地方法院，將開接押庭決定是否續押。

潘月霞為前議員潘富民的妻子，於2018年選上花蓮第4選區（瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉）議員，並當選副議長。

檢調接獲情資潘月霞涉及詐領助理費，上月初到潘位於玉里鎮的住家搜索，查扣相關證物，將潘月霞與女兒帶回地檢署偵訊，認為兩人涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。潘月霞羈押至今，她的女兒上月29日以30萬元交保。

花蓮檢方偵查終結，認定潘月霞從2018年底就職後，涉嫌以邱姓、章姓友人，及女兒開設民宿的兩名張姓員工，共4人為人頭助理詐領公費助理補助款，到去年底卸任為止，4年共詐領128萬9198元。

檢方表示，其中一名張姓民宿員工由潘的女兒居中聯繫，且透過她繳回詐領的助理費用，因此同樣涉案。潘月霞及女兒在偵查中自白犯行，並繳回全數犯罪所得，檢察官今天依貪汙治罪條例第5條第1項第2款之公務員利用職務上之機會詐取財物及刑法第214條之使公務員登載不實等罪嫌，將兩人提起公訴。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷表示，潘月霞訊後收押至今，偵結起訴後，今天將她移審花蓮地方法院，由院方召開接押庭，決定是否續押。