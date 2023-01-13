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黃俊棠屆齡退休 屏東監獄典獄長周輝煌升任矯正署長
因應矯正署長黃俊棠將於本月16日屆齡退休，為求業務順利銜接、推展，及促進、活絡矯正署及所屬機關人才流動，法務部今公布矯正高層異動名單，拔擢屏東監獄典獄長周輝煌接任署長，並連動進行相關職缺的遞補、調整，新任矯正首長派令將同步於本月16 日生效。
這波矯正署新任署長及首長調動名單如下：
一、屏東監獄典獄長周輝煌調升矯正署署長。
二、雲林第二監獄典獄長蔡景裕調升屏東監獄典獄長。
三、高雄監獄典獄長辛孟南調派臺中監獄典獄長。
四、高雄第二監獄典獄長邱泰民調升高雄監獄典獄長。
五、桃園監獄典獄長林志雄調升彰化監獄典獄長。
六、矯正署副署長許金標調派宜蘭監獄典獄長。
七、矯正署主任秘書楊方彥調升矯正署副署長。
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