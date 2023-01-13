英代外語無預警倒閉！受害已達500人 被控詐欺召開協調會

連鎖補習班英代外語過年前無預警倒閉，今相關單位召開協調會討論求償事宜。圖／中壢警分局提供 位在桃園中壢中央東路的連鎖補習班英代外語過年前無預警倒閉，許多學生本月8日陸續收到補習班要歇業無法繼續營業的相關訊息，有人已繳約5萬元上課，卻僅上了三分之一課程，擔心會求助無門，許多教師、職員也遭欠薪3個月以上，初估師生已有500人受害；桃市府教育局、勞動局、消保官及中華民國補教業品保協會等今一同召開協調會，也希望教育局下周一能成窗口，讓大家有求償管道。

議員魏筠表示，日前有英代師生向她尋求法扶協助，許多被害人擔心求助無門因此11日晚間至中壢警分局提告刑事詐欺告訴，被害人們也自行成立一自救群組，據了解目前已達500人。

魏筠說，有學生透露，已繳了5、6萬元買100堂課程，現在只上了30多堂，剩下的錢該怎麼辦。希望教育局盡速成立單一的窗口，供被害人求償管道，也有許多議員及立委都收到被害人請求協助。

教育局表示，已接獲補習班來函表示無法繼續經營，後續將督促妥處學員及教職員工相關權益事宜後，依規定予以核准其歇業；並函請「中華民國補教業品保協會」啟動履約保證機制，由協會協助補習班學員於6個月內向性質相近補習班換取等值服務。

教育局說，有關補習班消費爭議問題，目前由中華民國補教業品保協會單一窗口受理，勞資爭議教職員工可向桃市府勞動局申請勞資爭議調解。

勞動局勞資關係科表示，目前已知有32位職員及40位教師遭積欠薪資約400萬元，另積欠資遣費80萬元。勞動部勞工保險局有積欠工資墊償基金，勞動局會主動召協助補習班職員及教師申請工資墊償。