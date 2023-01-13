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張善政抿一下紅酒再挨轟 酒駕防制理事長：駕駛倫理、個人素養出問題

聯合報／ 記者林孟潔蔣永佑／台北即時報導

桃園市長張善政被爆9日餐敘喝紅酒，再自行駕車到平鎮視察水情，引起外界批評，張善政回應只有抿一下且過5小時才開車；酒駕防制關懷協會理事長陳喬琪今參與法務部反酒駕記者會指出，張善政是非常不良的示範，「一定要被警察逮捕才算酒駕嗎？」

陳喬琪表示，桃園市長張善政說自己只是「抿一下」，此為台灣人常有的僥倖心理，認為自己不會遇到警察，但一發生事故後悔就來不及。他認為張善政駕駛倫理概念、個人素養出問題，是非常不良的示範，以為沒被警察逮捕就沒事，這是絕對錯誤的觀念。

陳喬琪說，張善政是民選市長，沒有被警方逮捕無須負法律上責任，「但他自己要道歉，應該要自請處分」，認為張善政應譴責自己，而非等到他人來譴責。

他認為，國人酒駕的情況比一些未開發、低收入的國家還要嚴重，是很汗顏的事情，而國人底蘊素養尚未完全建立「喝酒不開車，開車不喝酒」的觀念，而酒駕是可以預防的，必須從倫理教育開始，並從小學教育著手，從小讓國人知道酒駕是不對的。

媒體人黃暐瀚的母親前年5年被酒駕肇事者撞死，他今天出席記者會指出，身為受害者家屬對酒駕深惡痛絕，他強調沒有要大家不要喝酒，但喝酒不要駕車，有開車就不要喝酒，並分享他某次餐敘被前總統敬酒，因自己開車也堅持不喝酒。

被問及張善政「抿一下」的說法，黃暐瀚表示不特別對時事發表評論，僅強調「我是絕對反對酒駕」、「我不贊成任何酒駕」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

媒體人黃暐瀚。記者林孟潔／攝影
媒體人黃暐瀚。記者林孟潔／攝影
酒駕防制關懷協會理事長陳喬琪。記者林孟潔／攝影
酒駕防制關懷協會理事長陳喬琪。記者林孟潔／攝影

酒駕 張善政 桃園市長

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