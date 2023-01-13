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尾牙旺季 法務部祭出五大招讓酒駕者日子很難過

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

針對尾牙旺季，法務部祭出五大招展現政府遏止酒駕決心，要讓僥倖酒駕者日子很難過。記者蔣永佑／攝影
針對尾牙旺季，法務部祭出五大招展現政府遏止酒駕決心，要讓僥倖酒駕者日子很難過。記者蔣永佑／攝影
又是歲末年終的尾牙旺季，歷經前兩年疫情肆虐，終於疫情趨緩、防疫鬆綁，為強化民眾拒絕酒駕觀念，法務部今與台灣酒駕防制社會關懷協會及醫界團體，共同舉辦「酒駕很危險、全民拒酒駕 -司法、醫療界，酒駕防制年度倡議記者會」，展現目前政府對於酒駕裁罰、矯治、重懲、嚴審的強力作為，呼籲民眾切勿心存僥倖而酒駕。

今天記者會由法務部長蔡清祥、台灣酒駕防制社會關懷協會理事長陳喬琪共同主持，另邀請酒駕被害人家屬、名嘴黃暐瀚現身說法。

蔡清祥指出，法務部已指示所屬檢察、矯正、行政執行等系統，輔以司法保護，以「強力執行裁罰」、「幫助戒除酒癮」、「被害權益保障」、「重懲酒駕犯行」、「依法嚴審假釋」等五大面向全面防堵酒駕。

例如強力執行裁罰，行政執行署已啟動「強力執行滯欠酒駕罰鍰專案」，強力執行酒駕裁罰案件行為人的財產調查及查封、扣押，必要時限制出境，並向法院聲請拘提、管收。

另外，法務部希望能從「戒除酒癮」根除酒駕，酒駕被告若經醫療評估適合戒癮治療，檢察官緩起訴處分時，可將命被告完成戒癮治療及遵守預防再犯的必要命令，至今緩起訴處分附酒癮治療人數已成長近4倍。

至於民眾最關心的重懲酒駕犯行，法務部表示，檢方對於酒駕一律從速、從重追訴，如判決確定將嚴審是否易科罰金，若判決過輕將依法上訴。

去年酒駕案件不准易科罰金人數較前年同期人數多達6倍，去年矯正機關新收酒駕犯人數也是前年同期人數1.4倍，彰顯政府嚴懲酒駕惡行決心。

最後，即便民眾因酒駕入監服刑，日子也不好過，矯正署將嚴審其假釋，依「酒駕收容人處遇實施計畫」，加強戒除酒癮的矯治處遇，對於未完成上述處遇、成效不佳或行為不良者，將依法嚴審不予假釋。

去年1至10月1458件酒駕陳報假釋案中，有1163件遭駁回，駁回率達79.77%，為前年同期1.6倍，因此再次呼籲民眾切莫有任何僥倖心理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 法務部 假釋

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