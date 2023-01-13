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涉台南正副議長賄選疑雲 議員李文俊裁押禁見

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地院上午召開羈押庭，雖李否認犯案，但所述均避重就輕，且涉案人彼此間供述也有歧異，法官認有串供或滅證之虞，裁押禁見。圖／李文俊臉書
台南地院上午召開羈押庭，雖李否認犯案，但所述均避重就輕，且涉案人彼此間供述也有歧異，法官認有串供或滅證之虞，裁押禁見。圖／李文俊臉書
檢調偵辦台南市正副議長選舉賄選案，國民黨議員李文俊日前遭檢方聲押，台南地院認證據不足請回，經台南高分院撤銷原裁定，發回更裁，台南地院上午開庭，雖李否認犯案，但所述均避重就輕，且涉案人彼此間供述也有歧異，認有串供或滅證之虞，裁押禁見。

台南地院指出，李雖否認有違反公職人員選舉罷免法犯嫌，惟有聲押書內相關證物可資佐證，且本案涉案相關人等眾多，雖多已到案，惟均否認犯行，所述均避重就輕，彼此間供述也有歧異。

台南地院認為，本件雖有李與共犯間如手機等證物已經檢察官扣案，並有共犯已經羈押。惟扣案物未來所查知的內容，尚待檢察官調查，且須與李或共犯間相互對質釐清，因此尚不能因部分證據已經扣案及部分共犯已經羈押，即遽認李無串供或滅證的可能性。

最後法官認李確有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，認檢察官的聲請為有理由，裁定羈押禁見。

台南 檢察官 賄選

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