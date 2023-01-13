酒駕罰單欠過年 恐影響年終獎金

屏東新園鄉男子酒駕未繳清罰單，行政執行署扣押薪水，讓他火速繳清1萬多元罰單。圖／屏東分署提供 屏東一名中年男子去年4月酒後騎車返家，在家門前被攔檢，遭監理站開罰1萬5000元並吊扣駕照12個月，沒有繳清罰款，去年底移送法務部行政執行署屏東分署執行，薪俸被扣押，擔心影響農曆春節獎金，才趕緊繳清罰款。

屏東分署指出，去年受理後著手調查男子所得及財產狀況，發現他在某上市公司屏東廠上班，立即核發執行命令扣押他每個月薪水的3分之1，待男子繳清罰款後通知公司解除扣押。

屏東分署表示，春節將近各公司行號陸續發出年終獎金與工作獎金，義務人如被扣薪可能會領不到獎金，且公司如未依分署的執行命令解交義務人的薪水與獎金，分署得依原開罰機關的聲請來執行公司財產或存款。

屏東分署提醒，扣薪命令的扣押範圍包含薪俸、津貼、補助費與各項獎金，公司發給員工年終獎金前，如接到扣薪執行命令卻還沒有收到撤銷通知，可先與分署聯絡確認員工是否繳清，以免公司反而成為被執行的對象。

屏東分署表示，一年以來執行酒駕專案已出動281人次現場執行，查封46筆不動產，共計為國庫收回1282萬元酒駕罰單，倘若義務人有經濟困難無法一次繳清，可說明並提出相關文件後申請辦理分期繳納。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康