館長槍擊案落幕！寶和會主謀施俊吉判16年、槍手劉丞浩15年半定讞

館長陳之漢。圖／聯合報系資料照片 館長陳之漢3年前在自己經營的健身房前被近距離開3槍受重傷，檢警發現是竹聯幫和堂寶和會組長施俊吉以25萬元為代價，指揮槍手劉丞浩犯案；施、劉另外犯擄人勒贖等案，一審依殺人未遂等罪判施18年6月徒刑、劉16年徒刑，二審改判施16年、劉15年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

寶和會長林修伯、副會長梁智勝一審分別被依主持犯罪組織罪判林4年徒刑，強制工作3年、梁1年徒刑；二審改依參與組織犯罪判林1年、梁1年徒刑，最高法院也駁回兩人和檢方的上訴而定讞。

寶和會受託槍擊館長，由施俊吉負責籌畫槍擊計畫、劉丞浩當槍手；劉2020年7月2日先加入館長經營的成吉思汗健身房林口店會員，多次勘查現場、觀察館長出入及作息時間，並確認附近派出所位置，方便犯後迅速投案。

劉丞浩2020年8月1日在健身房無故觸摸館長身體，騷擾激怒對方，事隔2周再藉故不滿健身房服務，與館長發生爭吵，以利向檢警謊稱犯案動機，且劉每次離開健身房，都會驅車前往施俊吉的住處，商討後續作案方式。

館長事後透過網路直播，表示將對劉丞浩提告、請求賠償，施俊吉見時機成熟，命令劉丞浩執行槍擊任務；劉也告知友人幫忙照顧家人，並傳訊「你覺得有可能嗎？成魔之路！」表示犯案的決心。

劉丞浩2020年8月27日深夜11時許，搭計程車前往健身房，並在車內飲用啤酒壯膽；隔日凌晨埋伏在健身房對面，見館長和助理一同步出健身房，即穿越馬路，趁館長坐入車輛後座時，近距離朝館長開3槍，導致館長股骨開放性骨折、右臂、右大腿、小腿、腳踝開放性傷口，大量出血可能危及生命，送醫救治幸免於亡；劉丞浩事後搭車到派出所自首。

本案除了館長被槍擊外，施俊吉、劉丞浩也參與擄人勒贖案，關押身懷鉅款且被通緝的被害人，得手上百萬元；施俊吉另犯恐嚇勒索被害人要錢，最終因被害人報警才罷手。

一審施俊吉被依指揮犯罪組織罪處3年6月徒刑、擄人勒贖處10年徒刑、恐嚇取財未遂罪判刑1年、殺人未遂罪判6年徒刑，應執行18年6月徒刑，沒收847萬元犯罪所得。

另外，劉丞浩一審被依擄人勒贖罪處9年、非法持有手槍罪判刑4年，併科罰金8萬元、殺人未遂罪判5年徒刑，合併應執行16年，並沒收160萬元。