暴力討債耍新花樣 牽連無辜！親友家門被懸辦喪冥燈

高雄大社地區江姓男子聲稱黃姓男子欠債搞失蹤，結夥找去黃的岳母家要債，涉嫌多次砸窗、潑漆、丟雞蛋，並製作黃與岳家人照片的海報四處張貼，甚至在黃的岳家門口吊滿喪事冥燈。警方追查暴力討債集團數月，逮捕江等6人到案，依恐嚇取財等罪嫌移送法辦。

據了解，30歲的江姓男子與盧姓（33歲）、莊姓（29歲）、江姓（27歲）、許姓（27歲）、林姓（26歲）等6人，聲稱30多歲的黃姓男子欠他們500多萬元「跑路」失蹤，自去年11月起，至少3度到高雄市大社區黃的岳母家要債。

江姓男子等人找不到黃，便對黃的岳家下手逼債，先是叫囂，後來涉嫌潑漆、砸雞蛋、搗毀玻璃，還在黃的臉書，下載黃的照片及妻子和岳母一家人的照片，製作「高市大明星」海報，貼在黃的岳家附近電桿。

黃的岳母認為欠錢的不是她，而且這些人要債，竟然沒借據、沒本票，令他們不堪其擾。不料，江等人更利用深夜，到黃的岳家門口，涉嫌懸掛12個辦喪用冥燈觸霉頭，黃的岳母憤而報警。

高雄市刑警大隊偵七隊偵辦暴力討債，經數月蒐證，查出江等6人涉案，1月10日在大社區等地逮捕江等人到案。江等人坦承涉案，稱黃向他們借錢不還，江說，原本只以為只欠他錢，後來才知道另5人也同被欠債，可是黃卻搞失蹤。