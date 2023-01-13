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一張成本5元！彰警破獲「XD假鈔換真錢」偽鈔集團 逮9人含6未成年

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣去年底傳出有多處夜市攤商收到千元假鈔，且序號都是「HR484268XD」，當中268有嘲諷「傻子」的意味，彰化警方調閱監視器確認嫌犯身分，今年1月10日、11日執行搜索並拘提及通知集團成員共9名到案，其中6人是未成年，全案依刑法詐欺罪及行使偽造貨幣等罪嫌，移彰化地檢署偵辦。

警方指出，該集團是在網路上以一張5元購得玩具偽鈔，共買了90張，去年底犯嫌流竄在各大夜市、檳榔攤及超商，專挑很忙碌，沒時間驗鈔的攤販或商家下手，使用玩具千元大鈔以假亂真，佯裝向商家購買東西或玩遊戲，找錢換取真鈔牟利，清查後發現彰化共有8處商家受害，且收到的玩具偽鈔序號編碼均為「HR484268XD」。

由於受害店家遍及縣內多鄉鎮，彰化縣警局刑事警察大隊偵四隊與彰化、員林、北斗、溪湖等分局及台中市政府警察局刑事警察大隊組成專案小組，報請彰化地方檢察署指揮偵辦，近日進行搜索並拘提及通知集團成員共9名到案，查扣犯案手機、犯案當日穿著的衣服、安全帽及玩具偽鈔15張等證物。

警方指出，經調查9名犯嫌中有6人是未成年，聽從一名20歲羅姓男子拿著假鈔到店家夜市犯案，目前受害店家仍在彰化縣轄內，估算不法所得約9萬元。

彰化警局刑事警察大隊副大隊長張安進說，民眾收到千元大鈔時多花點時間檢查，像是本案查扣的偽鈔在中央銀行字樣旁印有玩具鈔票的小紅印，除材質粗糙，條狀箔膜也無光影變化效果，且無墨紋浮凸的觸感序，只要透過「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單三原則就可辨別真偽。

彰化警方破獲偽鈔集團，扣犯案手機、犯案當日穿著的衣服、安全帽及玩具偽鈔15張等證物。圖／警方提供
彰化警方破獲偽鈔集團，扣犯案手機、犯案當日穿著的衣服、安全帽及玩具偽鈔15張等證物。圖／警方提供
彰化警方破獲偽鈔集團9人，其中6人是未成年。圖／警方提供
彰化警方破獲偽鈔集團9人，其中6人是未成年。圖／警方提供
彰化縣去年底傳出有多處夜市攤商收到千元假鈔，且序號都是「HR484268XD」，當中268有嘲諷「傻子」的意味。圖／警方提供
彰化縣去年底傳出有多處夜市攤商收到千元假鈔，且序號都是「HR484268XD」，當中268有嘲諷「傻子」的意味。圖／警方提供

警察 假鈔

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