快訊

經典賽／中華隊準備8旅外戰力 預測36人名單走向年輕化

林右昌若掌交部 學界、業界磨刀霍霍 綠大老揭3隱憂

國3南下苗栗大山段重大車禍！駕駛疑未繫安全帶彈出車外命危

假釋一再被駁 「惡龍」張錫銘聲請釋憲 憲法法庭不受理

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

張錫銘（右）就監獄行刑法假釋規定相關規定聲請釋憲，憲法法庭裁定不受理。圖／聯合報系資料照
張錫銘（右）就監獄行刑法假釋規定相關規定聲請釋憲，憲法法庭裁定不受理。圖／聯合報系資料照
「惡龍」張錫銘廿多年前犯下擄人勒贖等案被判無期徒刑，2005年7月被時任刑事局長的新北市長侯友宜率員攻堅逮捕，關押至今17年；張服刑期間表現良好、沒有違規紀錄，符合假釋條件，但近5年申請假釋18次都遭矯正署駁回。張提行政訴訟也敗訴，他認為監獄行刑法規定有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭第一審查庭決議不受理。

張錫銘主張，假釋性質屬刑罰執行的轉向機制，攸關刑罰權實現決定，應由中立、公正的法院依法定程序來處理，現行監獄行刑法第115條第1項規定，假釋處分由法務部作成，違反憲法第8條人身自由的保障、正當法律程序原則。

張第二點主張假釋的根本性、指導性規定為刑法，其他均屬實現性規範，但是監獄行刑法第116條第1項規定，將「悛悔實據」的假釋條件，規定為參酌受刑人獄中表現等，並因行刑累進處遇責任分數等故，偏重於過去犯行情節，違反憲法第8條、第23條法律保留、法律明確性、比例原則和人身自由的保障。

張的第三個論點是，受刑人申請假釋未獲允准，提起的行政訴訟類型，應以課予義務訴訟為適當，對於申請假釋請求權才有救濟實益，但監獄行刑法第134條第1項及第2項規定，是提起孤立的撤銷訴訟，違反憲法第16條訴訟權保障。張因此請求憲法法庭就這三點的相關法條宣告違憲。

張錫銘表示高雄高等行政法院的終於判決適用監獄行刑法第115條第1項、第116條第1項與第134條第1項及第2項規定，有違憲疑義，但憲法法庭第一審查庭發現這份判決並沒適用刑法第115條第1項規定，不得以此為聲請憲法法庭裁判標的。至於其他兩個規定，審查庭認為難說有違反憲法原則重要性，聲請於法不合，應不受理。

憲法法庭第一審查庭成員包括審判長許宗力、大法官林俊益與黃瑞明。

對於張錫銘為何未通過假釋？矯正署表示，主要理由是惡性重大、迄今未與被害人進行修復和解，書面決議指出張錫銘「有傷害前科，復持槍射殺被害人，並於逃亡海外返國後再度組成犯罪集團，共同持有數量多且殺傷力強大的槍械，公然強擄數名被害人勒索鉅額贖款、持槍、縱火示威，又數度與警方對峙、任意投擲彈藥，犯行嚴重危害公眾安全及社會安全，且無和解或賠償相關紀錄，所以有再行考核之必要」為主要理由，決議不通過假釋。

假釋 張錫銘 監獄

延伸閱讀

紙菸、菸絲、雪茄以外菸品 依重量或支數從高課稅

「6米樓中樓住家」示意圖？根本不是住宅，公平會開罰建商100萬

原能會主委選秘書如選妃還性騷女部屬 蘇貞昌下令拔官

金門入境恢復戶籍服務 春節特定時間不打烊

相關新聞

為何健保資料外洩很嚴重 法律學者解惑：有具體危險

衛福部健保署日前爆發官員查民眾個資洩密案。為何徵信社和犯罪集團對健保資料感興趣？政大法學院副教授劉宏恩在臉書表示，健保資...

假釋一再被駁 「惡龍」張錫銘聲請釋憲 憲法法庭不受理

「惡龍」張錫銘廿多年前犯下擄人勒贖等案被判無期徒刑，2005年7月被時任刑事局長的新北市長侯友宜率員攻堅逮捕，關押至今1...

豬骨混人骨詐財 八里前課員12年刑定讞

新北市八里區公所前課員連龍得，11年前辦理台北港特定區區段徵收開發範圍的墳墓遷葬案，收賄包庇廠商「豬骨混人骨」浮報骨骸數...

澳洲認王立強涉詐 向心：騙子撒謊 害我們困這裡

二○二○年總統大選前，澳洲「王立強」共諜案牽扯中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，檢方依國安法立案辦不成，轉追隱匿二億元...

馬國女大生雙親來台 淚求判死

台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭男子梁育誌性侵殺害，橋頭地院一審判梁死刑；案件上訴，鍾女雙親跨海聲請刑事訴訟參與獲准，...

涉賄 新北前議員歐金獅收押禁見

新北市前議員歐金獅去年參選議員，被控涉嫌賄選，新北地檢署前天指揮警調搜索，帶回歐與6名樁腳，檢方複訊後聲押他，其餘請回；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。