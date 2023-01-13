假釋一再被駁 「惡龍」張錫銘聲請釋憲 憲法法庭不受理

張錫銘（右）就監獄行刑法假釋規定相關規定聲請釋憲，憲法法庭裁定不受理。圖／聯合報系資料照 「惡龍」張錫銘廿多年前犯下擄人勒贖等案被判無期徒刑，2005年7月被時任刑事局長的新北市長侯友宜率員攻堅逮捕，關押至今17年；張服刑期間表現良好、沒有違規紀錄，符合假釋條件，但近5年申請假釋18次都遭矯正署駁回。張提行政訴訟也敗訴，他認為監獄行刑法規定有違憲之虞，聲請釋憲，憲法法庭第一審查庭決議不受理。

張錫銘主張，假釋性質屬刑罰執行的轉向機制，攸關刑罰權實現決定，應由中立、公正的法院依法定程序來處理，現行監獄行刑法第115條第1項規定，假釋處分由法務部作成，違反憲法第8條人身自由的保障、正當法律程序原則。

張第二點主張假釋的根本性、指導性規定為刑法，其他均屬實現性規範，但是監獄行刑法第116條第1項規定，將「悛悔實據」的假釋條件，規定為參酌受刑人獄中表現等，並因行刑累進處遇責任分數等故，偏重於過去犯行情節，違反憲法第8條、第23條法律保留、法律明確性、比例原則和人身自由的保障。

張的第三個論點是，受刑人申請假釋未獲允准，提起的行政訴訟類型，應以課予義務訴訟為適當，對於申請假釋請求權才有救濟實益，但監獄行刑法第134條第1項及第2項規定，是提起孤立的撤銷訴訟，違反憲法第16條訴訟權保障。張因此請求憲法法庭就這三點的相關法條宣告違憲。

張錫銘表示高雄高等行政法院的終於判決適用監獄行刑法第115條第1項、第116條第1項與第134條第1項及第2項規定，有違憲疑義，但憲法法庭第一審查庭發現這份判決並沒適用刑法第115條第1項規定，不得以此為聲請憲法法庭裁判標的。至於其他兩個規定，審查庭認為難說有違反憲法原則重要性，聲請於法不合，應不受理。

憲法法庭第一審查庭成員包括審判長許宗力、大法官林俊益與黃瑞明。

對於張錫銘為何未通過假釋？矯正署表示，主要理由是惡性重大、迄今未與被害人進行修復和解，書面決議指出張錫銘「有傷害前科，復持槍射殺被害人，並於逃亡海外返國後再度組成犯罪集團，共同持有數量多且殺傷力強大的槍械，公然強擄數名被害人勒索鉅額贖款、持槍、縱火示威，又數度與警方對峙、任意投擲彈藥，犯行嚴重危害公眾安全及社會安全，且無和解或賠償相關紀錄，所以有再行考核之必要」為主要理由，決議不通過假釋。