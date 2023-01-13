為何健保資料外洩很嚴重 法律學者解惑：有具體危險

衛福部健保署日前爆發官員查民眾個資洩密案。為何徵信社和犯罪集團對健保資料感興趣？政大法學院副教授劉宏恩在臉書表示，健保資料外洩不純粹只是隱私的問題而已，它其實是有其他具體危險的。

他說，衛福部健保署官員涉及將民眾健保資料外洩的事件，傳出了有可能外洩給徵信業者的消息，有學生問為什麼徵信業者對健保資料有興趣。其實很多律師或是債權人委託的徵信業者應該都知道︰健保資料是很有用的。

劉宏恩說，例如用來追蹤跑路的債務人非常有價值，因為台灣健保十分方便，民眾就醫通常會在自己目前的生活圈附近就醫，而且可能會定期回診或定期拿藥，掌握健保就醫記錄就可以更容易追蹤到跑路的債務人。