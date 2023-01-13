桃市議員劉勝全涉收回扣 檢方聲押禁見
桃園市某國小採購空調傳弊案，桃園市議員劉勝全遭指控用議員配合款替國小安裝冷氣，但標案規格替特定業者量身打造，以此收取回扣；桃園檢警昨（12日）兵分多路搜索，帶回劉勝全調查，訊後依違反貪汙治罪條例向法院聲請羈押禁見。
據悉，桃園市每位議員每人約有1000萬元配合款，可用於道路鋪整、環境清潔改善或教育設備更新等公共工程。不過，經費是桃園市政府編列，動支須向市府申請，經市府相關單位核備才會撥用支付；有議員表示，嚴格來說，議員只有「建議權」，如果市府認為沒有必要，提案也有可能被駁。
桃園市調處日前接獲線報，劉勝全遭指控運用配合款幫蘆竹某國小禮堂空調汰舊換新，但特定規格，經多次流標，才由特定廠商得標，劉也因此獲得數十萬元回扣。
檢調昨兵分多路，前往劉勝全住處、服務處和辦公室等地搜索，帶回相關人等調查，訊後以串證、罪嫌重大等理由向法院聲請羈押劉勝全。
劉勝全曾任蘆竹鄉民代表和桃園縣議員，過去多以無黨籍身份從政，直到去年地方選舉加入民進黨，現已連任3屆桃園市議員。
桃園市教育局表示案件已進入司法程序，尊重司法調查，也會全力配合，如有學校相關人員涉及不法案件，將秉持毋枉毋縱原則，依法處理。
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