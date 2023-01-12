涉給里長夫婦百萬買票 前新北議員歐金獅收押禁見

前新北市議員歐金獅因涉及賄選，昨天上午由新北地檢署指揮調查局北機組、樹林警分局搜索，帶回歐金獅與六名樁腳，複訊後檢方聲請羈押禁見，稍早新北地方法院認為歐金獅有逃亡、串供之虞，裁定收押禁見。

檢警調調查，歐金獅為順利當選議員，去年9月間交給新北市樹林區一名詹姓里長與其妻陳姓女子上百萬元，做為賄選用途；去年選舉前，檢警調發動第一波行動，搜到疑似賄選帳本、現金等，並帶回2名樁腳，複訊後諭知1人5萬元交保、1人請回。

昨天上午，檢警再次行動，前往歐金獅服務處、住處等處搜索，陸續帶回連歐金獅在內7人，昨天晚間歐金獅移送複訊，面對媒體詢問均未回覆。

檢方複訊後，諭知6名樁腳請回，歐金獅則被聲請羈押禁見，稍早法院開庭審理，認為歐金獅有勾串證人之虞，裁定收押禁見。

歐金獅選舉爭議多，2014年競選連任時因買票，被人檢舉偵辦，被依選舉罷免法判刑9月、褫奪公權一年確定。2018年他捲土重來，改以無黨籍身分投入選戰，卻遭控他與其妻歐麥水雲，發送重陽敬老金涉及賄選，後新北地檢署因罪證不足，予以不起訴處分。