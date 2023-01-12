火化場約聘員收紅包…聲押後50萬交保 還出奇招躲媒體

新北市立火化場與板橋殯儀館13名員工被控收受殯葬業者賄賂，檢方昨天凌晨複訊完畢，諭知席姓班長20萬交保，其餘公務員都10萬交保；業者部分，一名陳姓業者10萬交保、呂姓業者1萬交保，其餘請回，另聲押火化場林姓約聘僱，新北地方法院開庭審理後，稍早裁定50萬元交保。

檢廉調查，席姓班長與8名火化場員工每次收賄數百元至數千元不等的紅包，讓殯葬業者能在選定時辰幫死者入塔安置；板橋殯儀館遺體冷藏室林姓等4名約聘人員也收受同一批殯葬業者紅包，協助遺體進館。據悉，13人靠紅包每月可多數萬元收入，檢廉懷疑收賄時間不只2到3年，還有民眾投訴曾在火化後發現過世親友身上的貴重金屬不翼而飛，懷疑遭火化場人員竊取，正釐清案情中。

檢方昨天指揮法務部廉政署、新北市刑大兵分53路，搜索板橋殯儀館、新北三峽市立火化場及被告住所等處，帶回9名火化場人員、4名殯儀館人員與12殯葬業者，另有1名證人被傳喚到案。

林姓約聘人員因有串供、滅證之虞，被檢方聲請羈押禁見。新北地方法院開庭審理後，裁定50萬元交保，林姓約聘人員親友迅速籌出50萬元辦保，他為躲媒體，還將外套反穿，面對記者提問未發言，林的朋友連連向記者辯稱「他不是（林姓約聘人員）」，嗆聲「就不是咩！這樣拍有比較好嗎？」。