滯納稅款名下50筆土地遭執行 太極門負責人洪石和打官司今敗訴

太極門氣功養生學會負責人洪石和因滯納營業稅、營利事業所得稅及罰鍰，名下50筆土地被法務部行政執行署新竹分署執行，交由財政部中區國稅局、台北國稅局按債權比例承受，洪不服提行政訴訟救濟，台北高等行政法院判洪敗訴，可上訴。

中區國稅局、台北國稅局以洪石和逾期繳納1992至1995年度營業稅及罰鍰、1997年度營業稅及罰鍰、1994年至1996年營利事業所得稅等為由，將洪移送新竹分署、台北分署執行；台北分署2010、2014年間囑託新竹分署執行洪石和位於苗栗縣銅鑼鄉的不動產。

新竹分署2020年7月31日首次拍賣洪石和名下苗栗縣銅鑼鄉52筆土地，結果沒有有效標單，新竹分署再就50筆土地進行第二次拍賣程序後，2020年9月7日將土地按債權比例交給中區國稅局、台北國稅局共同承受。

洪石和認為新竹分署執行違法，多次聲明異議被駁回，他不服提行政訴訟救濟，請求法院撤銷新竹分署的執行行為，包括拍賣公告、限制他人進入開標現場、同意由國稅局准予承受的決定、核發權力移轉證書等。

北高行指出，本案執行處分已經最高行政法院判決確定，洪石和主張沒有欠稅、是冤案、違法執行等，仍實體爭執新竹分署的執行處分，又他主張1991、1993至1996年度綜合所得稅及罰鍰案已更正為零，中區國稅局違反禁反言原則，並違背憲法及國際人權兩公約規定等，也不是新竹分署所審查認定的，無從認定有利洪石和。

北高行認為，新竹分署拍賣洪石和的土地，已於2020年9月7日發權利移轉證書給中區國稅局、台北國稅局，不動產拍賣執行程序已經終結，移轉效果也無法透過向新竹分署提撤銷訴訟或給付訴訟來除去。

另外，洪石和主張新竹分署執行行為違法部分，其中拍賣公告不是行政處分，審核公告內容、拍賣程序也無違誤，新竹分署第二次拍賣程序，因拍賣當天沒有有效投標書，國稅局當場聲明願依債權額比例共同承受土地，而新竹分署依規定將土地依拍賣所定最低價額，交由國稅局承受，於法有據。