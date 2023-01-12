拿小韓粉做新聞…中天用兒童「宣傳」韓國瑜遭罰60萬 最高行廢棄原判決、發回

中天新聞台2019年播出「扁錄影罵韓 小韓粉邊哭邊罵『為什麼要罵韓國瑜』」、「後援會粉絲團力挺影片增！ 女童甜喊『韓國瑜加油』」等新聞，國家通訊傳播委員會以違反衛星廣播電視法規定，裁處中天電視公司60萬罰鍰。中天不服，提行政訴訟，台北高等行政法院駁回；中天上訴，最高行政法院今廢棄原判決，發回北高行。

中天新聞台2019年4月2日播出有關小朋友把韓國瑜當偶像崇拜的新聞，記者旁白述說「韓國瑜大陸行拚外銷，卻被前總統陳水扁錄影片，大罵20分鐘，讓不少市民很生氣，連小韓粉都看不過去，邊哭邊罵眼淚掉不停，10歲小妹妹非常崇拜韓國瑜，見韓市長幫農民找出路還要被罵，真的很不捨…」，並說「還有2歲萌娃希望他出來選總統。大人喊一句，女童跟著附和，女童姑姑還PO文註記希望韓國瑜選總統，下一代真的需要您救救台灣」。

中天主張NCC未依照國家通訊傳播委員會組織法規定給予他們參與聽證程序機會，原處分違背法定程序，且2019年2月至8月間就「恣意」開罰380萬元，影響營運。中天主張原處分並未實質認定新聞內容是否已妨害兒童或少年身心健康，沒盡處分理由說明義務，且把新聞內容違法等級列為「嚴重」，卻沒說明理由、事實和證據。

中天也認為NCC沒傳女童媽媽劉小姐、女童姑姑、女童等人，查明女童是否願意被拍攝，女童在影片的呈現是否感到不適、有無大人操弄，就武斷認定新聞影響女童身心健康。

NCC表示，新聞以身心尚未成熟的兒童為主體，呈現兒童支持特定政治人物，明顯是將兒童視為宣傳工具，侵害兒童人格利益、自主權，且全程未打馬賽克和變聲處理，對兒童或少年身心健康有不良影響，認定新聞違法屬「嚴重」等級合理。

北高行認為新聞以兒童為主體，也明顯將兒童當作宣傳工具，違反衛廣法規定，兒童有無表達「同意」與是否違反衛廣法規定的判斷無關，沒有傳相關人的必要。北高行認為新聞節目雖具有真實報導的特殊性，但製播時仍應遵守衛廣法相關法令規範，如果呈現的畫面不利於社會風氣，或導致兒童產生疑惑、不當聯想，媒體是否報導，有其社會道德責任，認定NCC原處分無違誤。

中天電視上訴，最高行政法院今廢棄、發回北高行更審。