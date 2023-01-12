影／清晨酒駕撞死人…肇逃男子傍晚落網 車頭疑有死者屍塊

高姓男子今天清晨開車行經基隆市中正路時，撞上步行的陳姓男子，造成陳男當場慘死。高男涉嫌酒後駕車，肇事後逃逸。警方傍晚時在安樂區他的友人住處找到他，帶回偵詢中。據了解，高男承認開車前有喝酒，但落網時酒測值已很低。

基隆市住在正濱地區的50多歲陳姓男子，今天清晨5點半多出門上班，先到中正路一家超商買咖啡，準備過馬路到對面站牌搭公車時，被20多歲高男開車撞上。高男的車速相當快，陳男遭撞擊後肢體殘缺，血肉模糊，當場死亡。

高男疑因擔心酒駕曝光，肇事後加速逃逸，把車開到約3公里外的八斗子漁港一街停放。警方不久就找到這輛車，但駕駛人已離開。肇事車輛右前車頭嚴重毀損，並疑似有陳男屍塊。

員警查出涉案車輛登記在基隆市新豐街高姓男子名下，前往高家找人時，高男還在睡覺。高說，這輛車是上大夜班的兒子在使用，不知道發生車禍，也不知道兒子去向。基隆警方全面查尋肇禍的高男下落，傍晚時在他的朋友家中找到他，帶回警二分局偵詢中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康