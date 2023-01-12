快訊

北市巷弄登國外論壇被形容「行人地獄」 交通局長今曝照片：通了

研究設計大部分來自林智堅？陳明通聲明反打余正煌：抄襲不是事實

大批好市多會員不換發「仍收國泰新卡」 放著不管恐噴1800元

影／清晨酒駕撞死人…肇逃男子傍晚落網 車頭疑有死者屍塊

聯合報／ 記者邱瑞杰游明煌／基隆即時報導

高姓男子今天清晨開車行經基隆市中正路時，撞上步行的陳姓男子，造成陳男當場慘死。高男涉嫌酒後駕車，肇事後逃逸。警方傍晚時在安樂區他的友人住處找到他，帶回偵詢中。據了解，高男承認開車前有喝酒，但落網時酒測值已很低。

基隆市住在正濱地區的50多歲陳姓男子，今天清晨5點半多出門上班，先到中正路一家超商買咖啡，準備過馬路到對面站牌搭公車時，被20多歲高男開車撞上。高男的車速相當快，陳男遭撞擊後肢體殘缺，血肉模糊，當場死亡。

高男疑因擔心酒駕曝光，肇事後加速逃逸，把車開到約3公里外的八斗子漁港一街停放。警方不久就找到這輛車，但駕駛人已離開。肇事車輛右前車頭嚴重毀損，並疑似有陳男屍塊。

員警查出涉案車輛登記在基隆市新豐街高姓男子名下，前往高家找人時，高男還在睡覺。高說，這輛車是上大夜班的兒子在使用，不知道發生車禍，也不知道兒子去向。基隆警方全面查尋肇禍的高男下落，傍晚時在他的朋友家中找到他，帶回警二分局偵詢中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆市陳姓男子今晨在中正路疑遭車輛撞擊，當場慘死。警方傍晚找到肇禍的高姓男子，帶回分局偵詢中。記者邱瑞杰／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
基隆市陳姓男子今晨在中正路疑遭車輛撞擊，當場慘死。警方傍晚找到肇禍的高姓男子，帶回分局偵詢中。記者邱瑞杰／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
基隆市陳姓男子今晨在中正路疑遭車輛撞擊，當場慘死。警方傍晚找到肇禍的高姓男子，帶回分局偵詢中。記者邱瑞杰／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
基隆市陳姓男子今晨在中正路疑遭車輛撞擊，當場慘死。警方傍晚找到肇禍的高姓男子，帶回分局偵詢中。記者邱瑞杰／翻攝 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆 酒駕 車禍

延伸閱讀

北市第18次公布酒駕累犯 15人最高罰鍰18萬元

遭疑酒駕…綠營猛打、民團也批評 張善政：抿就是幾乎沒下肚

2度火燒台中女監 她落網還不甘心坦言：很不滿！

高雄男闖紅燈急煞聲刺耳 引警盤查...一身酒氣

相關新聞

張榮發247億遺產風波未了 張國政打官司欲減稅9853萬…結果出爐

長榮集團創辦人張榮發過世後，財政部台北國稅局經復查核定遺產稅共23億7313萬餘元，但大房三子張國政提行政訴訟，認為2筆...

馬國女大生命案2年 父母跨海參與訴訟今當庭淚崩求判死

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭30歲男子梁育誌性侵殺害，梁被橋頭地院認為無教化可能，判死刑，目前已上訴二審。鍾女父母親跨...

別再撤銷！陳福祥第5度判死 死者母盼最高法院「放手」

假釋犯陳福祥2015年在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，歷審四度判他死刑，最高法院前年12月又撤銷、發回。...

退役中校收錢答應「開戰不抵抗」 不滿吐還554萬退休金官司結果出爐

工黨主席鄭昭明之子、軍備局退役中校鄭智文收受大陸搜集情報人員提供的名表、美金，答應若中共武力犯台採「北平模式」，亦即開戰...

拿小韓粉做新聞…中天用兒童「宣傳」韓國瑜遭罰60萬 最高行廢棄原判決、發回

中天新聞台2019年播出「扁錄影罵韓 小韓粉邊哭邊罵『為什麼要罵韓國瑜』」「後援會粉絲團力挺影片增！ 女童甜喊『韓國瑜加...

影／清晨酒駕撞死人…肇逃男子傍晚落網 車頭疑有死者屍塊

高姓男子今天清晨開車行經基隆市中正路時，撞上步行的陳姓男子，造成陳男當場慘死。高男涉嫌酒後駕車，肇事後逃逸。警方傍晚時在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。