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看到情敵躺前女友床上 南投男憤而殺人 二審判刑9年6月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣吳姓男子在去年初時，看到王姓男子躺在前女友房間床上，以徒手、鈍器方式，攻擊王的頭部、身體，王就醫後仍不治身亡，吳被依殺人罪送辦，一審判刑12年8月，二審今宣判，認定吳已與被害家屬和解，改依傷害致死罪，判9年6月。

判決指出，吳姓男子、王姓男子都有意追求陳姓女子，而吳曾與陳女短暫交往，去年1月28日晚間，王騎機車前往陳位於南投縣埔里鎮租屋處，吳則在隔天上午搭計程車前往陳女的租屋處，吳在陳女房間內，看到王躺在房間床上，期間二人發生口角、肢體衝突後，吳以徒手、鈍器，攻擊王的右前額、身體，造成王男腦出血。

吳男動手後，請陳女通知救護車，隨後吳將王移置到陳女租屋處的騎樓，並在一旁等待救護車到場，王男送醫後，仍在去年2月3日傷重不治，全案依傷害致死罪，將吳男送辦。

一審依殺人罪，判吳男12年8月徒刑，二審今宣判，認定吳與死者不認識，僅因看到情敵在前女友床上，而做出傷害犯行，造成死者頭部、臟器出血，惡性不輕，但審酌吳已與死者的父母達成調解，並給付賠償金完畢，因此撤銷原判決，改依傷害致死罪，判9年6月，仍可上訴。

南投縣吳姓男子去年初，看到王姓男子躺在前女友床上，失守打死人，台中高分院今撤銷一審判決，改判9年6月徒刑。圖／本報資料照
南投縣吳姓男子去年初，看到王姓男子躺在前女友床上，失守打死人，台中高分院今撤銷一審判決，改判9年6月徒刑。圖／本報資料照

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