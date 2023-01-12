看到情敵躺前女友床上 南投男憤而殺人 二審判刑9年6月

南投縣吳姓男子在去年初時，看到王姓男子躺在前女友房間床上，以徒手、鈍器方式，攻擊王的頭部、身體，王就醫後仍不治身亡，吳被依殺人罪送辦，一審判刑12年8月，二審今宣判，認定吳已與被害家屬和解，改依傷害致死罪，判9年6月。

判決指出，吳姓男子、王姓男子都有意追求陳姓女子，而吳曾與陳女短暫交往，去年1月28日晚間，王騎機車前往陳位於南投縣埔里鎮租屋處，吳則在隔天上午搭計程車前往陳女的租屋處，吳在陳女房間內，看到王躺在房間床上，期間二人發生口角、肢體衝突後，吳以徒手、鈍器，攻擊王的右前額、身體，造成王男腦出血。

吳男動手後，請陳女通知救護車，隨後吳將王移置到陳女租屋處的騎樓，並在一旁等待救護車到場，王男送醫後，仍在去年2月3日傷重不治，全案依傷害致死罪，將吳男送辦。