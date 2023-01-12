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台中逆子用花剪、敲肉器、電鍋殺母 二審今判無期
台中市洪姓男子有家暴母親紀錄，法院發保護令，洪前年9月，喝酒後到母親住處借機車被拒，洪除徒手毆母外，還拿持花剪、敲肉器、電鍋等物品攻擊，不顧洪母已倒地，長達15分，警方到場時，洪才停手，洪母送醫後不治，二審今判無期徒刑、褫奪公權終身。
判決指出，洪姓男子（46歲）曾對七旬的洪母有精神、身體的侵害，前年3月間，由彰化地院核發民事通常保護令，裁定洪不得對洪母有騷擾、脅迫、控制等其他不法侵害行為，效期為1年6月，不過洪在同年6月間，無視保護令，前往洪母位於台中市烏日區的三合院，破壞紗門後，不顧洪母攔阻，騎走機車。
前年9月22日晚間7時許，洪男又前往母親住處借機車，因被拒絕，洪男持花剪、開瓶器、敲肉槌等物品，攻擊母親全身，洪母哭求「不要打了」、「救命阿」，但洪仍置若罔聞，持續攻擊，還拿電鍋朝洪母頭部猛力丟擲，毆打時間長達15分鐘，經鄰居發現後報警，但洪母送醫後仍不治。
檢警調查，洪男犯案時無明顯精神症狀，但酒精濃度高於261.6mg／dL、尿液無吸毒反應，根據洪的哥哥證稱，洪有反覆對母親、鄰居有騷擾與暴力的行為，還曾持刀恐嚇兄長。
另外根據現場監視器、檢察官勘驗現場報告，發現案發現場的客廳、廚房後門進入花圃附近牆壁，都留有血跡，認定洪涉嫌重大，依家暴殺人罪起訴。
一審經精神鑑定後，認為洪男長期有酒後騷擾鄰居、家人的紀錄，案發前應可預見酒後前往母親住處會發生衝突，雖有酒精影響，但屬於洪男的個人過失導致，無減刑的適用，依家暴殺人罪，判無期徒刑、褫奪公權終身。
二審今天上午宣判，仍維持一審認定，維持無期徒刑、褫奪公權終身宣判，仍可上訴。
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