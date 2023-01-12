張榮發247億遺產風波未了 張國政打官司欲減稅9853萬…結果出爐

長榮集團創辦人張榮發過世後，財政部台北國稅局經復查核定遺產稅共23億7313萬餘元，但大房三子張國政提行政訴訟，認為2筆境外信託利益權利計算有誤，應再減9853萬餘元，台北高等行政法院今判張國政敗訴，可上訴。

張榮發2016年1月20日過世，除了張國政之外，妻子李玉美、長子張國華、次子張國明、四子張國煒、外孫鄭明維及外孫女鄭明宜也皆是遺產繼承人。

遺囑執行人柯麗卿等4人同年10月20日申報遺產稅，而台北國稅局隔年核定張榮發遺產總額共249億9601萬200元，應繳納的遺產稅額高達24億548萬2085元。

柯麗卿等4人不服其中境外投資、境外信託利益權利、死亡前2年內贈與財產、未償債務扣除額等項目，而申請復查，台北國稅局最終認定遺產總額為247億9016萬9135萬元，應納稅額為23億7313萬4837元。

張國政仍不服2筆境外信託利益權利，認為與台北國稅局計算結果相差9億8538萬9060元，應調減稅額9853萬8906元，提訴願被財政部駁回，而提行政訴訟救濟。

北高行認為，依2筆境外信託利益權利的契約內容，可知未經實際分配仍存於信託者，是由張榮發支配所有，仍屬遺產範圍，台北國稅局依遺產及贈與稅法等規定核定課予遺產稅，符合規定。

另外，台北國稅局已就2筆境外信託利益權利的價值，先後多次函請柯麗卿等4人提供證據資料，且張榮發死亡後，張國煒兼具信託保護人、受益人資格，也先後函請張國煒提供相關證明。

北高行指出，基於2筆信託利益權利屬境外遺產，已知境外財產所在地與台灣之間，沒有遺產稅事務或國際租稅協定等資訊交換途徑，台北國稅局依柯麗卿等4人、張國煒的陳報內容，及張榮發死亡前最近一次帳證紀錄資料，核實認定2筆境外信託利益權利各為28億7293萬7436元、46億9840萬8595元，於法有據，處分並無違誤，判張國政敗訴。