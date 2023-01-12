桃市國小空調採購傳弊案 民進黨籍議員遭搜索約談

桃園市某國小採購空調傳弊案，桃園市議員劉勝全遭指控用議員配合款替國小安裝冷氣，但標案規格替特定業者量身打造，以此收取回扣；桃園檢警今天兵分多路搜索，帶回劉勝權等人調查，全案朝違反貪汙治罪條例偵辦中。

據悉，桃園市調處日前接獲線報，內容指某國小空調採購有問題，報請桃園地檢署指揮後，4日首播行動逮捕居中掮客，進而追出劉勝全涉貪情事；劉勝全遭指控將1千萬元配合款用於蘆竹某校禮堂空調汰舊換新專案，要求學校以特定規格招標，經多次流標，最後由特定廠商得標，劉也因此獲得數十萬元回扣。

檢調今天兵分多路，前往劉勝全住處、服務處和辦公室等地搜索，也傳該國小空調採購相關承辦人詢問。

針對此案，桃園市教育局表示案件已進入司法程序，尊重司法調查，也會全力配合，如有學校相關人員涉及不法案件，將秉持毋枉毋縱原則，依法處理。

教育局也說，將持續辦理廉政宣導及採購倫理及教育訓練，以最高標準要求依法行政，責成相關採購人員應謹慎自律，嚴守有關法令，也將持續強化內部查核等防制作為，防杜不法情事發生。