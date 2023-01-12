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別再撤銷！陳福祥第5度判死 死者母盼最高法院「放手」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

假釋犯陳福祥2015年在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，歷審四度判他死刑，最高法院前年12月又撤銷、發回。台灣高等法院更三審審理時，陳希望法官給他自新的機會，但合議庭認為他手段凶殘，有必要與社會永久隔離，無從以「教化可能性」來迴避，駁回上訴，陳維持死刑。

死者蔡鎧陽的母親表示，這是第五度判死，她希望最高法院「放手」，讓死刑定讞。

台北地方法院認定陳福祥犯2個殺人罪和詐欺、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例，其中殺害男子蔡宗育的部分處無期徒刑，檢察官認為量刑過輕，提上訴。因北院就殺人罪分別量處無期徒刑和死刑，也依職權提上訴，高院審理範圍為殺人2罪部分。

高院更三審審理後認為，殺害蔡宗育處無期徒刑部分，沒有違誤，檢方指控陳福祥辯稱「正當防衛」是犯後態度欠佳，一審也沒認定陳犯後態度良好。檢方此部分上訴，更三審認為無理。

而殺害蔡鎧陽部分，更三審認為陳福祥手段凶殘、屬公政公約所稱「最嚴重犯行」，而且陳曾經過長達10年多的監所教化，卻還犯下本案，可見對刑罰感應力低落。

高院前審曾囑託鑑定陳福祥未來有無矯正教化與再社會化可能性，但更三審認為陳在殺害蔡宗育後不到3分鐘就對蔡鎧陽下毒手，手法殘暴，陳雖非絕無教化可能性，但考量這些情狀，實有與社會永久隔絕必要，不能以他有教化可能來迴避死刑。更三審認為一審這部分判死並無不當，應該維持。

犯下西門町峨眉停車場雙屍命案的陳福祥一審遭處死刑，台灣高等法院更三審今駁回上訴，陳仍維持死刑。資料照片。記者王宏舜／攝影
犯下西門町峨眉停車場雙屍命案的陳福祥一審遭處死刑，台灣高等法院更三審今駁回上訴，陳仍維持死刑。資料照片。記者王宏舜／攝影

死刑 殺人 台灣高等法院 西門町

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