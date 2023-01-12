快訊

懶人包／《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！超佛心任務、獲取全英雄細節一次看

70年代資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

空拍／蘇花公路坍方多嚴重？從空中看大清水隧道巨石阻斷隧道口

北市第18次公布酒駕累犯 15人最高罰鍰18萬元

中央社／ 台北12日電

台北市交通事件裁決所依據酒（毒）駕新規，第18次公告酒駕累犯共15人，其中有3人已累犯3次；這波最高罰鍰者，遭罰新台幣18萬元。累犯總人數，已經累計167名。

裁決所今天發布新聞稿表示，第18次公布酒（毒）駕累犯，酒駕累犯2次有12名，計有蘇明仁、廖德財、李國榮、羅仁杰、李承燦、李明熹、吳健璋、張耕嗚、張齡今、黃保學、呂家駿、賴敏男

酒駕累犯3次有3名，分別是李義忠、王瑞豪、張義聖。

裁決所指出，這次公布名單包含1名女性，其餘14名男性，其中王瑞豪為這次公布名單中處罰鍰最高者，處罰18萬元（依前次金額9萬元再加9萬元）；李國榮、賴敏男及王瑞豪等3名因罰鍰逾期未繳納，裁決所已全數依法移送法務部執行分署辦理強制執行。

裁決所表示，若酒測值達0.25mg/L（毫克/公升）以上即涉公共危險罪，警方依規定移送司法機關辦理；罰鍰逾期未繳納者，裁決所依法移送法務部執行分署辦理強制執行。

裁決所呼籲，尾牙春酒聚餐多，勿心存僥倖酒駕車上路，請找代駕服務或搭乘大眾運輸，避免意外而遺憾終身。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 賴敏男 法務部

延伸閱讀

遭疑酒駕…綠營猛打、民團也批評 張善政：抿就是幾乎沒下肚

影／去年取締酒駕871件 蘆洲警：別跟12萬過不去

北市續推電動機車補助振興加碼 汰舊換新最高拿2萬8800元

視察水情疑酒駕遭批 張善政：以後會更小心

相關新聞

馬國女大生命案2年 父母跨海參與訴訟今當庭淚崩求判死

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭30歲男子梁育誌性侵殺害，梁被橋頭地院認為無教化可能，判死刑，目前已上訴二審。鍾女父母親跨...

別再撤銷！陳福祥第5度判死 死者母盼最高法院「放手」

假釋犯陳福祥2015年在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，歷審四度判他死刑，最高法院前年12月又撤銷、發回。...

退役中校收錢答應「開戰不抵抗」 不滿吐還554萬退休金官司結果出爐

工黨主席鄭昭明之子、軍備局退役中校鄭智文收受大陸搜集情報人員提供的名表、美金，答應若中共武力犯台採「北平模式」，亦即開戰...

廖訓誠、廖宗山分掌新北、台南市警局長 兩人曾在嘉縣局長交接

警政署發布高階警官人事異動，備受注目的台南市警局長由警政署警政委員廖宗山升任，新北市警局長由警政委員廖訓誠升任， 兩人2...

警政署發布高階人事 高市警局要職懸缺終於補實

警政署今天下午發布高階警官人事命令，高雄市警局新任副局長包括台東縣警察局長葉超鴻、航警局副局長張錦成、主任秘書由澎湖縣警...

警政署發布嘉縣新任警局長林宏儒 首位警察機械修理廠長調升

警政署公布高階警官人事，嘉義縣警察局長由警察機械修理廠廠長林宏儒調升，局長陳明君調刑事警察局副局長，林宏儒是首位警察機械...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。