退役中校收錢答應「開戰不抵抗」 不滿吐還554萬退休金官司結果出爐

工黨主席鄭昭明之子、軍備局退役中校鄭智文收受大陸搜集情報人員提供的名表、美金，答應若中共武力犯台採「北平模式」，亦即開戰不抵抗，被依違反國家安全法判刑有罪定讞；他不滿要吐還溢領的554萬餘元退除給與，提行政訴訟，被台北高等行政法院駁回，可上訴。

鄭昭明2009年引介時任聯勤司令部中校參謀的兒子鄭智文，多次與大陸福建統戰部李姓情報員餐敘會面，李藉機了解鄭智文在軍中業務、軍中反台獨士氣及對政府看法等，並要求鄭智文介紹其他軍中同袍，提及未來若中共武力犯台，希望鄭智文採不抵抗策略。

鄭智文答應並簽署兩岸互信協議書，還介紹學弟和李見面，並收受李提供的瓷器花瓶、美金逾萬元的零用金、名表；鄭智文坦承犯行，法院認為他的行為不可取，但考量他偵查中繳回犯罪所得，依違反國安法判鄭智文1年徒刑、緩刑3年，須向國庫支付30萬元定讞。

陸軍司令部核定鄭智文喪失領退除給與的資格，並追繳溢領的金額，退輔會處分鄭智文繳還309萬6988元、退撫基金會則要求他吐還245萬1386元，共計554萬8374元；鄭不服提提行政訴訟。

鄭智文主張立法院2019年才三讀通過增訂國安法繳還已受領退除給與的規定，他先前已領的金錢屬於「善意不當得利」，應不用負返還責任，且他所領的款項都已經花在日常生活所需，僅剩1824元。

陸軍司令部、退輔會、退撫基金會則認為依法處分沒有違誤；北高行指出，司法院釋字第781號解釋理由書指出，如軍人失去忠貞愛國的中心價值，不能要求國家照顧，且國安法立法理由也寫道，支領退除給與人員已違背國家忠誠義務、危害國家安全，若還能領受退休金，嚴重違反公平正義。