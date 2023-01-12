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高雄男闖紅燈急煞聲刺耳 引警盤查...一身酒氣

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄葉姓男子酒後騎機車趕去親戚家，經過鼓山區翠華路時看到前方有2名員警在等紅燈，原本想闖紅燈的他擔心酒駕露餡，突然急煞，結果煞車發出的聲音反而驚動警方，酒測值高達每公升0.38毫克，警詢後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局內惟派出警員蔡柏盛、林奕宏，9日晚間7時許行經鼓山區翠華路停等紅燈，突然耳聞尖銳的緊急煞車聲，結果發出刺耳聲響機車也沒煞好，還超出停等線，兩名員警聽到後，立刻上前了解狀況。

剛喝完啤酒的葉男，身上藏不住酒味，他起初辯稱是檳榔味，但酒精跟檳榔差異太大，也騙不過酒精感測器，最後葉男自知躲不掉，當場同意接受酒測，還稱「要測啊！如果拒測挖ㄟ昏企(台語)」，經員警告知酒駕權益時，還接連說「我知道」，果然一測酒測值超標，達每公升0.38毫克。

警方調查，葉男當時從三民區要前往鼓山區的親戚家，行經翠華路時想要闖紅燈，正巧遇到等紅燈的警察，他一緊張急煞後，尖銳聲響反而引來員警懷疑，讓自己就假行為露了餡，警詢後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

葉男酒測值高達每公升0.38毫克，警詢後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。圖／讀者提供
葉男酒測值高達每公升0.38毫克，警詢後依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。圖／讀者提供

酒駕 酒測 親戚

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