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斥關公前腿別抬高 阿公順勢摸孫子女玩伴大腿到下體

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

桃園一名男童2020年春節前夕邀朋友到家中玩，阿公見其中1名16歲少女穿著短褲露出大腿，竟起色心，稱家裡拜關公，規勸少女腳不能抬高，卻乘機吃豆腐，從少女大腿摸到下體，事後還矢口否認，堅稱對方亂講話。桃園地方法院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判葉姓阿公10月徒刑。葉上訴，台灣高等法院減為6月徒刑。

被害少女2020年1月22日受邀到桃園市楊梅區男童家玩，但葉姓阿公（78歲）卻將手伸入她的短褲褲管，並隔著內褲撫摸她下體，當下她喊「阿公，這樣不可以」。少女回家後不敢告訴家人，直到同年3月16日才告訴媽媽，母女倆報警處理。

桃園地院審理時，葉姓阿公否認犯行，聲稱家裡又拜關公，少女當時把腳抬得很高，他跟她說「女孩子的腳抬這麼高不禮貌」，拍了她的膝蓋叫她回家，之後自己也去菜園工作。

葉說，當時客廳還有孫子跟其他孩童，不可能在孫子面前做這麼離譜的事情還沒被發現。

桃院認為葉為逞性慾，違反少女意願而強制猥褻，嚴重戕害她的人格、身心發展，且犯後還否認，也沒積極尋求和解，判他10月徒刑。

葉上訴，高院認定他犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對少年犯強制猥褻罪，依法加重其刑，但因犯罪情節較暴力型的性侵害犯罪為輕，且最終坦承犯行、與被害人和解並賠償，被害人母親也表示願給葉機會，因此撤銷改判為6月徒刑。

高院表示，因葉依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑後，已不符易科罰金的規定，但依刑法規定仍可以聲請易服社會勞動。

78歲的葉姓阿公2020年時猥褻小孫子的女性玩伴，台灣高等法院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判他6月徒刑。示意圖／聯合報系資料照
78歲的葉姓阿公2020年時猥褻小孫子的女性玩伴，台灣高等法院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判他6月徒刑。示意圖／聯合報系資料照

桃園 猥褻

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