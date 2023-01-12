影／去年取締酒駕871件 蘆洲警：別跟12萬過不去

去年（2022年）1月28日道路交通管理處罰條例第35條修正公布，同年酒駕新制開始實施，除提高罰鍰12萬得按次罰處外，酒駕累犯刑責加重並公布姓名照片，同坐乘客也連坐受罰。新北市蘆洲警分局統計，去年共取締酒駕871件，提醒民眾「酒駕零容忍」勿心存僥倖以免受罰。

蘆洲警分局表示，去年道路交通管理處罰條例第35條修正公布實施，多項酒駕新制罰則增加，內容包括酒（毒）駕、拒絕酒測再犯累積期限從5年延長至10年。駕駛人10年內2次酒駕累犯，得公布其姓名、照片及違法事實。

另酒駕同乘者連坐罰鍰，由原本6百元以上至3千元以下，提高至6千元以上至1萬5千元以下罰鍰。再者，租賃車業者告知酒駕處罰規定，但駕駛仍違規酒駕，依酒駕規定處罰再加重2分之1。

此外，酒駕、毒駕，吊扣汽機車牌照2年，肇事致人重傷或死亡，沒入車輛；酒駕重考駕照，登記配酒精鎖的汽車，才能領駕照，不依規定駕駛具有酒精鎖的汽車，罰鍰自6千以上1萬2千元以下，提高至6萬以上至12萬以下。

最後，駕駛在警方酒測前飲酒、吸毒，比照拒絕酒測者處罰；車輛所有人明知駕駛人喝酒或吸毒，不予禁止駕駛，吊扣該車牌照期間由3個月改為2年。

警方舉例，去年11月14日下午5時22分左右，廖姓民眾（46歲）酒後騎車，行經五股區成泰路三段460躲避警方攔查逃逸，於五股區新五路三段、新城三路口攔下盤查，經酒測值高達0.96毫克依法送辦。另對其開出11張違規罰單，最高可處12萬6900元罰鍰。

去年11月18日中午12時41分左右，王姓男子（54歲）酒後沒戴安全帽騎車，行經蘆洲區永安南路二段328巷15弄口被警攔下盤查，經酒測值達0.29毫克，依公共危險罪嫌移送法辦。檢方依法起訴，經新北地方法院審理判處王男有期徒刑3個月，併科1萬元罰金。

根據蘆洲警分局統計，去年共取締酒駕871件，提醒民眾酒後駕駛既違法又易肇事，政府已宣示「酒駕零容忍」決心，駕駛人謹記「喝酒不開車，喝酒找代駕」勿心存僥倖，否則酒駕新制多項罰責提高，駕駛人輕者挨罰，重者恐因肇禍害人傷己，徒留遺憾。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

蘆洲警分局統計去年共取締酒駕871件，提醒民眾「酒駕零容忍」喝酒不開車，開車不喝酒。記者曾伯愷／翻攝