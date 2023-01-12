王立強遭澳洲認定涉詐 向心：騙子撒謊害夫妻困台灣3年

2020總統大選前，澳洲「王立強」共諜案牽扯中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，檢方依國安法查辦，共諜案辦不成，轉追他們隱匿2億元港幣犯罪所得來台，依洗錢罪起訴；一審認檢方舉證與洗錢構成要件不符，判無罪。因限制出境出海期限將屆，二審今開訊問庭，向心埋怨「一個騙子撒了這麼大的謊言，害我們困在這邊，很不公平」。

日前媒體報導向澳洲投誠的「王立強」因涉嚴重的詐欺罪，難民庇護申請已無法過關，他可能被驅逐出境。

「王立強」共諜案發生在2020年總統大選前夕，自稱「王立強」者在澳洲爆料是向心共諜下線，引爆政治與選舉效應。檢調於「王立強」爆料後，火速在機場攔截向心（60歲）、龔青（54歲）夫婦離境，並以犯國安法發展組織罪嫌疑重大為由，祭限制出境處分。但共諜案不起訴，檢方改指向心夫妻洗錢。

檢方指控，向心2015年與大陸黃山新世界公司負責人孫天群經營的「幸福新世界」公司簽署協議，招攬房產投資訊息，以「半價銷售」、「5年代租」、「5年後全價購回」方式募資，在向心的「財富風暴電商」銷售。向心明知大陸國太集團從事詐騙，卻配合將非法所得購買自己的中國創新、中國趨勢公司股份，名義上將國太創設資金移至香港，實際上將2億多元港幣匯至台灣，購買台北市信義區「冠德遠見」3戶豪宅，製造金流斷點，犯洗錢罪。

不過北院認為，向心並無預見「幸福新世界」可能涉及非法，也無法預見國太業務為非法詐騙，更不知道國太購股資金是犯罪所得。此外，向心售出中國趨勢、中國創新股權，價格為交易當時市價，無不合理溢價情事，他將售股所得匯至台灣，也不是要避免遭陸、港查扣，沒有隱匿犯罪所得，與洗錢論罪要件不同，判兩人無罪。

檢方上訴，並希望透過司法互助向香港函調相關資料，但至今無下文。向心夫妻滯台至今已1144天，限制出境出海期限1月23日將屆滿，台灣高等法院今就此開訊問庭。

律師方伯勳表示，本案能否符合「犯罪嫌疑重大」要件已有疑問；向心是香港公民，但在台灣與香港都有固定住居所，檢察官聲請司法互助所要調查的證據僅是帳戶的客觀金流資料，向沒有勾串證人的必要。

方指出，向心自始配合檢方偵查共諜案，而洗錢案的相關交易事實、金流資料也是向心主動提出，而涉及國安共諜案件起源的王立強，日前遭澳洲法院認定構成重大詐欺犯罪，目前為止除王立強編造向心屬於共諜的故事外，沒有任何證據可以證明王所述為真。方認為王本身就是詐欺犯，他編的故事禁不起考驗。

向心也表示，因雙親生病且病情惡化，住在江蘇的妹妹也要照顧婆婆、兩頭跑，他希望能盡快回家。向說，不可能不回來，因為他要爭取清白，他從商，洗錢罪的指控影響名譽鉅大，若不能洗刷冤屈，未來在商場上將寸步難行，而王立強詐欺，「毒樹已經坍方」。

龔青說，當初和一行朋友的3日台灣之旅變成了3年的「司法之旅」，生活受侷限、一團糟。