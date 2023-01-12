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收賄包庇廠商「豬骨混人骨」詐得1628萬元 區公所課員判關12年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市八里區公所前課員連龍得，11年前辦理台北港特定區區段徵收開發範圍墳墓遷葬案，收賄包庇廠商「豬骨混人骨」浮報骨骸數，詐領遷葬補助款1628萬餘元，連過程中收取55萬元賄款，並向廠商詐得12萬元，最高法院依貪汙治罪條例不違背職務收賄等罪判連12年徒刑，褫奪公權5年定讞。

新北市政府2012年9月辦理「台北港特定區區段徵收開發公共工程」，營造公司開挖發現地下埋有大量無主先人骨骸，委託典固人文公司辦理遷葬作業，由於遷葬工程以量計價，負責人林功輝施工初期發現骨骸數量不多，擔心虧損，和曾錦田夫婦聯手拿獸骨混充人骨、浮報數量。

曾錦田夫婦收購獸骨，先運至砂石場曬乾，再運往墓園和人骨以「1：1」比例混和，高溫燒烤後裝袋混充，計數高達6104包；林功輝又多次拿同副人骨「一屍多用」，放在不同位置反覆拍照，佯裝成不同骨骸。

連龍得因負責墓政、殯葬管理等業務，趁職務之便向林功輝收賄、詐取財物，不法所得共計67萬元，包庇業者向新北市府詐領1628萬工程款。

燒骨人員作證，獸骨和人骨有很大差異，人骨經埋藏土裡時間久，顏色呈咖啡色，獸骨烘烤前偏白，帶有爛肉；他曾經向林詢問為何會有大批腥臭味獸骨被運進來？林則叫他不要問，烘烤裝罐就對了，曾則回答他是豬的骨頭。

一審審理時，林功輝否認混用獸骨，曾錦田夫婦也否認犯行，辯說工地本來就有豬骨、羊骨，他們從未收購；連龍得也否認收賄，供稱他僅負責清點數量，不負責驗收，但法院指出死者為大，批業者拿獸骨混充，大賺撿骨財，「對死者大不敬」，依詐欺罪判處林功輝、曾錦田夫婦各3年徒刑；連龍得被依貪汙罪判刑12年。

二審維持林功輝、曾錦田夫婦、連龍得等4人刑度，林功輝、曾錦田夫婦判刑3年確定；連龍得則上訴第三審，最高法院認為二審判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

連龍得勾結承包廠商以獸骨混充人骨，浮報無主骨骸，不法獲利1628萬元，最高法院依貪汙罪判連12年徒刑。圖／聯合報系資料照片
連龍得勾結承包廠商以獸骨混充人骨，浮報無主骨骸，不法獲利1628萬元，最高法院依貪汙罪判連12年徒刑。圖／聯合報系資料照片

收賄

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