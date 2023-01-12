馬國女大生命案2年 父母跨海參與訴訟今當庭淚崩求判死

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生遭30歲男子梁育誌性侵殺害，梁被橋頭地院認為無教化可能，判死刑，目前已上訴二審。鍾女父母親跨海聲請刑事訴訟參與獲准，今高雄高分院召開辯論庭，父母遠從馬來西亞來台，母親在庭上回首女兒遭侵犯、殺害經過，當庭淚崩，盼台灣司法勿讓梁逃過死刑，鍾母的啜泣聲響遍法院走道，令人鼻酸。

2020年10月28日，梁育誌深夜到歸仁區長大路強行擄走鍾姓女大生，打到鍾女無法反抗，強行性侵得逞，隔天凌晨3點左右發現她已無呼吸，開車載著屍體亂繞，伴屍12小時後，將鍾女遺體丟棄在大崗山邊坡。

梁育誌經醫院精神鑑定結果，確認梁育誌的精神狀態、智力皆正常。橋院以梁是預謀犯案、手段殘忍、再犯率超過5成、對社會危害大且未見悔意等理由，依強制性交殺人、強盜等罪判死刑。

當時梁的辯護律師曾向橋院提量刑前社會調查，但當時橋院合議庭未採納，梁判死刑後上訴，辯護律師依最高法院實務見解，認為極刑案件應送量刑前社會調查，一審未做就認為梁無教化可能判死，恐有證據不完備情況，決定展開「量刑前社會調查」。

鍾女父母也委請台灣律師聲請訴訟參與，經高雄高分院合議庭徵詢檢察官、梁育誌等人意見後，准許鍾女父母參與刑事訴訟。

今二審召開辯論庭，採不公開審理，開庭歷時約1.5個小時，鍾女父母親遠從馬來西亞奔赴來台，一早就在法院等候，鍾母拿起準備好的手稿，句句血淚闡述女兒遭梁殺害的經過，在庭上含著淚水花了數分鐘才將心裡話說完，並向法官請求判梁死刑，還她女兒一個公道。鍾母的啜泣聲從法庭木門傳到走道，令人鼻酸。

鍾父則說，他只有一個女兒，怎會想到來台唸書，卻碰到這類殘忍憾事，他希望台灣司法不能縱放，應該還給家屬一個公告，不要再讓其他人成為受害者。

開庭結束後，鍾女父母在律師陪同下，請求走法官走道離開法院，避開媒體視線，記者追上前詢問鍾女父母，兩人低調不發一語，快步坐上律師轎車離開法院。