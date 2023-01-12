辱妻「垃圾鄉下人、漚梨仔」 公婆面遭痛毆她訴離獲准

台中1名人夫婚後常因生活瑣事痛罵妻子，不斷以台語「漚梨仔」稱呼她，在公婆面前痛毆施暴，妻子嚇到聲請保護令搬回娘家，但先生持續情緒勒索，飆三字經夾雜國罵還稱她「垃圾鄉下人」，妻子心寒認為多年隱忍沒還來老公悔悟訴請離婚，法院認為2人婚姻破裂，判准離婚，可上訴。

妻子主張，和先生結婚12年有2個小孩，但婚後對方常朝她言語暴力、情緒勒索甚至精神虐待，2021年10月又當著公婆面前對她動手毆打，自己為了免於遇害只好搬回娘家，同時也像法院聲請保護令。

妻子控訴，先生從未避諱當眾毆她的行為，可見他視為理所當然，自己隱忍多年與包容沒讓老公真心悔悟，反而換來變本加厲拳腳相向，造成自己身心受創，先生並親自或指使小孩剪掉她行照、駕照和存摺，故意拿去她上班地點丟棄，害她飽受眾人指點，認為夫妻關係早已名存實亡。

妻子還說，先生除國台語飆罵她，還不斷以台語「漚梨仔」（音同奧來阿）嘲諷，並情緒勒索要丟她的空氣清淨機，或出言「今再不回家試看看嘿，我很火大，看我怎麼剪你簿子跟證件」，還辱罵「垃圾鄉下人」，又恫嚇「別指望逃出我手掌心」等不堪言詞，造成她心理極大痛苦。

對此，先生經通知未到法庭辯論，也沒有提出任何書狀聲明或陳述；法院查，妻子指控被毆打、言語辱罵等，除有提出錄音相關證據，也有法院核發的保護令為證，加上先生沒出庭爭執，堪認妻子主張為真實。