蘆洲警要嚴抓！年節前尾牙多 籲民勿酒駕酒後找代駕

年關將近，民眾參加尾牙聚餐活動增多，為避免民眾酒駕肇事釀禍。蘆洲警方針對轄內重點場所與易事路段，規劃「防制酒後駕車執法勤務」加強取締，以宣示「酒駕零容忍」捍衛執法決心，提醒駕駛人，勿酒駕酒後找代駕，切勿心存僥倖以免發生憾事。

蘆洲警方表示，後疫情時代防疫管制鬆綁，加上年終歲末尾牙聚餐活動多，為防止駕駛人酒後駕車肇事生憾，警方將在「重要節日安全維護工作」期間，不分平假日、白天或深夜，規劃「防制酒後駕車執法」勤務，加強執法密度，以宣示「酒駕零容忍」守護民眾平安回家過好年。

警方指出，民眾酒後，人體反應能力降低，騎駕車些微失神，便會危害到他人與自己安全，或造成無法挽回的憾事。依道路交通管理處罰條例第35條規定，酒後駕車最高處新台幣12萬元罰鍰並按次加罰，且均當場移置保管車輛、吊扣駕照1至2年及吊扣牌照2年，另刑事責任最高可處3年有期徒刑。

警方提醒民眾，參加宴會活動請多善用指定駕駛或搭乘計程車，如有飲酒應注意「隔日宿醉不上路」，切勿貪一時方便，卻換來痛苦代價。另外，販售酒類營業場所及餐飲業者，可主動提供消費者代客叫車服務，共同為防制酒駕，以維護你我交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

新北市蘆洲警方，將規劃「防制酒後駕車執法」勤務，加強執法密度，以宣示「酒駕零容忍」守護民眾平安回家過好年。記者曾伯愷／翻攝