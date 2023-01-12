蘆洲警要嚴抓！年節前尾牙多 籲民勿酒駕酒後找代駕
年關將近，民眾參加尾牙聚餐活動增多，為避免民眾酒駕肇事釀禍。蘆洲警方針對轄內重點場所與易事路段，規劃「防制酒後駕車執法勤務」加強取締，以宣示「酒駕零容忍」捍衛執法決心，提醒駕駛人，勿酒駕酒後找代駕，切勿心存僥倖以免發生憾事。
蘆洲警方表示，後疫情時代防疫管制鬆綁，加上年終歲末尾牙聚餐活動多，為防止駕駛人酒後駕車肇事生憾，警方將在「重要節日安全維護工作」期間，不分平假日、白天或深夜，規劃「防制酒後駕車執法」勤務，加強執法密度，以宣示「酒駕零容忍」守護民眾平安回家過好年。
警方指出，民眾酒後，人體反應能力降低，騎駕車些微失神，便會危害到他人與自己安全，或造成無法挽回的憾事。依道路交通管理處罰條例第35條規定，酒後駕車最高處新台幣12萬元罰鍰並按次加罰，且均當場移置保管車輛、吊扣駕照1至2年及吊扣牌照2年，另刑事責任最高可處3年有期徒刑。
警方提醒民眾，參加宴會活動請多善用指定駕駛或搭乘計程車，如有飲酒應注意「隔日宿醉不上路」，切勿貪一時方便，卻換來痛苦代價。另外，販售酒類營業場所及餐飲業者，可主動提供消費者代客叫車服務，共同為防制酒駕，以維護你我交通安全。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言