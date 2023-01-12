新北殯葬處爆收紅包 約談26人 火化場1員工被聲押禁見

新北市立火化場與板橋殯儀館13名員工被控收受殯葬業者賄賂，新北市府政風處自請調查，新北地檢署昨天指揮廉、警搜索殯葬處，帶回三峽火化場席姓班長共13名員工，另有12名殯葬業者因涉嫌行賄也以被告身分約談到案。

檢方昨天指揮法務部廉政署、新北市刑大兵分53路，搜索板橋殯儀館、新北三峽市立火化場及被告住所等處，帶回9名公務員、4名約聘人員與12殯葬業者，另有1名證人被約談到案。

檢廉調查，席姓班長與8名火化場員工從2020年起收受殯葬業者賄賂，每次數百元至上千元不等為對價，配合殯葬業者優先火化並迅速、妥善處理撿骨事宜，讓殯葬業者能在選定時辰幫死者入塔安置。板橋殯儀館遺體冷藏室林姓等4名約聘人員也涉案，被控2019年起收受同一批殯葬業者紅包，協助遺體進館。

新北市政風處長王文信說，火化場及殯儀館人員疑似收紅包，金額最高3000元，殯葬處政風人員發現後主動移請查證，移送廉政署報請新北地檢指揮偵辦，但目前涉案時間、收受金額及是否有對價關係，仍需要調查確認。

檢廉懷疑13人犯案時間不只2到3年，目前仍在調查。據悉，有民眾投訴曾在火化後發現過世親友身上的貴重金屬不翼而飛，懷疑遭火化場人員竊取，檢廉也同步釐清。