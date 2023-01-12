涉賄被帶回 新北市前議員歐金獅複訊後被聲押禁見

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

前新北市議員歐金獅因涉及賄選，昨天上午由新北地檢署指揮調查局北機組、樹林警分局搜索，帶回歐金獅與六名樁腳，複訊後檢方認為歐有逃亡、串供之虞，向法院聲請羈押禁見。

據了解，歐金獅2014年競選連任時因買票，被人檢舉偵辦，被依選舉罷免法判刑9月、褫奪公權一年確定。

2018年他捲土重來，改以無黨籍身分投入選戰，卻遭控他與其妻歐麥水雲，發送重陽敬老金涉及賄選，後新北地檢署以罪證不足，將歐金獅夫妻2人處分不起訴。

去年選舉後，歐金獅又被人檢舉涉嫌買票，被人檢舉涉嫌對樁腳、里長買票，檢警曾在去年搜到疑似賄選帳本、現金等，並帶回6名樁腳，但複訊後均諭知交保。昨天上午，檢警再次行動，前往歐金獅服務處、住處等處搜索，陸續帶回連歐金獅在內7人，昨天晚間歐金獅移送複訊，面對媒體詢問均未回覆。

稍早檢方複訊完畢，認為歐金獅涉嫌賄選重大，且有逃亡、勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

歐金獅稍早移送新北檢複訊，檢方訊畢認為他涉賄犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串供之虞，向法院聲請羈押禁見。記者柯毓庭／攝影
歐金獅稍早移送新北檢複訊，檢方訊畢認為他涉賄犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串供之虞，向法院聲請羈押禁見。記者柯毓庭／攝影

賄選 樁腳

延伸閱讀

新北市前議員歐金獅 疑因涉賄被搜索

民進黨議員施志昌挨同黨員告涉賄選 中市黨部：尊重

台南正副議長賄選疑雲 檢方深夜再聲押3人

台南正副議長賄選疑雲 檢方再傳黃怡萍聲押禁見

相關新聞

林智堅律師要他「像男子漢站出來」 余正煌托律師這樣回應了！

調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳林智堅出庭，他的委任律師胡中瑋受...

台南議長賄選疑雲 李文俊發回更裁、林士傑抗告駁回

檢調偵辦台南市正副議長選舉賄選案，台南市區漁會理事長林士傑、國民黨議員李文俊均遭檢方聲押，台南地院裁押林士傑，另李文俊則...

余正煌臉書發文「黨，聯合公司要攻我嗎」律師：他確實承受一些壓力

調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳林智堅出庭，余正煌昨深夜在臉書發...

紅字狂標33處「一模一樣」論文內容 余正煌律師：抄襲事實非常明顯

新竹市前市長林智堅被調查官余正煌自訴台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳喚林智堅出庭進行準備程序；余正...

論文抄襲官司戰開打 林智堅律師反批「是余正煌侵害著作權」

新竹市前市長林智堅被調查官余正煌自訴台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳喚林智堅出庭進行準備程序，林智...

涉賄被帶回 新北市前議員歐金獅複訊後被聲押禁見

前新北市議員歐金獅因涉及賄選，昨天上午由新北地檢署指揮調查局北機組、樹林警分局搜索，帶回歐金獅與六名樁腳，複訊後檢方認為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。