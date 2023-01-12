涉賄被帶回 新北市前議員歐金獅複訊後被聲押禁見

前新北市議員歐金獅因涉及賄選，昨天上午由新北地檢署指揮調查局北機組、樹林警分局搜索，帶回歐金獅與六名樁腳，複訊後檢方認為歐有逃亡、串供之虞，向法院聲請羈押禁見。

據了解，歐金獅2014年競選連任時因買票，被人檢舉偵辦，被依選舉罷免法判刑9月、褫奪公權一年確定。

2018年他捲土重來，改以無黨籍身分投入選戰，卻遭控他與其妻歐麥水雲，發送重陽敬老金涉及賄選，後新北地檢署以罪證不足，將歐金獅夫妻2人處分不起訴。

去年選舉後，歐金獅又被人檢舉涉嫌買票，被人檢舉涉嫌對樁腳、里長買票，檢警曾在去年搜到疑似賄選帳本、現金等，並帶回6名樁腳，但複訊後均諭知交保。昨天上午，檢警再次行動，前往歐金獅服務處、住處等處搜索，陸續帶回連歐金獅在內7人，昨天晚間歐金獅移送複訊，面對媒體詢問均未回覆。