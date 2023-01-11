遺產糾紛　妹簽「不施行心肺復甦同意書」被兄控弒父

劉姓男子控大妹在父親罹患心臟疾病住陽明交通大學附設醫院期間，為父親簽「不施行心肺復甦術同意書」，導致父親前年過世，告胞妹殺人罪，但么妹作證劉男平時就沒照顧爸爸，是對遺產分配不滿，才提告，醫院則認為，同意書是2名專科醫生判定及家屬同意下才簽，當時無人提反對，檢方本月處分不起訴。

劉男大妹供稱，簽署同意書時，劉男與她和媽媽、妹妹都在場，4人都同意；但劉男表示醫生說只要1人代表簽名即可，要劉女代表全家簽名，結果竟因此告她弒父，劉男是對遺產分配不滿才提告，現在已處理完遺產，劉男還要繼續告。

「當然希望救爸爸，但爸爸情況已經很糟糕了。」劉男么妹證稱，父親當時心臟收縮率不佳，醫生不建議使用電擊和壓胸，全家討論後決定簽署，劉男平時就沒在照顧爸爸，接到通知才到醫院，現在因為遺產問題起爭執。

院方表示，同意書是在2位專科醫生判定及在場家屬同意下簽署，若未在場者不同意或在場者事後反悔，也應該在終止醫療行動前以書面表達意見，病患過世後才提出反對意見，不具有法律效力。