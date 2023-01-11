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捲殺人冤案16年無罪確定 林金貴感謝法院還清白

中央社／ 台北11日電

男子林金貴被控槍殺計程車司機遭判無期徒刑，案經16年至再審更二審改判無罪，最高法院今天駁回檢方上訴定讞。「冤平」指出，林金貴接到通知時仍在工作，僅低調感謝法院判決還清白。

台灣冤獄平反協會執行長羅士翔晚間接受中央社記者電訪表示，林金貴接到協會通知時仍在工作，僅稱「還沒看到新聞報導，但感謝法院判決還他清白」。辛苦保存關鍵翻盤證據大頭照的林金貴姊姊林玉芳則表示，「終於放下心中大石，不用再糾結」。

林金貴遭關押期間，林玉芳始終深信弟弟是無辜的，不離不棄四處喊冤爭取平反；開啟重審新關鍵證據的1張「林金貴半身照」，正是林玉芳104年翻箱倒櫃找出來的，也成為林金貴獲釋契機。

包括再審判決指出，依醫院鑑定，林金貴當時拍大頭照到案發的96年5月間「頭髮不可能那麼快長成披肩長髮」，與案發時監視錄影器拍到的凶嫌髮長不符，且該影像模糊不清、證人前後供詞不一，難以對林金貴定罪。

一路以來協助林金貴翻案的冤平協會也在官網聲明指出，感謝最高法院本於無罪推定、嚴謹證據法則，指出此案林金貴有「堅強不在場證明」，駁回檢察官上訴，讓捲入這起殺人冤案16年的林金貴於農曆年前無罪確定。

冤平協會強調，避免冤獄是刑事司法工作者的共同使命。林金貴雖在今天無罪確定，但仍有許多無辜遭冤判的人等待救濟，審、檢、辯方應繼續共同協力，平反冤獄。另外，當年的計程車司機命案真凶仍逍遙法外，盼檢察系統重啟偵辦，釐清真相。

林金貴案發後遭關押3116天，直到106年4月間獲裁定開始再審後停止刑罰，才重獲自由。外界關切冤獄賠償金額，羅士翔表示，實際請求刑事補償天數須要進一步核算才能確定。法界人士說，刑事補償法規定，羈押、徒刑的補償以新台幣3000元以上、5000元以下折算1天；因此，假設以3000天計算，林金貴可望獲刑事補償900萬元至1500萬元不等，實際結果仍須法院決定。

林金貴被控96年5月捲入高雄鳳山一起槍殺計程車司機遭判無期徒刑定讞，再審獲判無罪，再審更一審改判無期。案經發回，高雄高分院再審更二審去年改判無罪，最高法院今天駁回檢方上訴，全案定讞。

計程車 頭髮

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