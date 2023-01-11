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林智堅律師要他「像男子漢站出來」 余正煌托律師這樣回應了！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳林智堅出庭，他的委任律師胡中瑋受訪時，要求余正煌「不要躲在律師後面，像個男子漢站出來」；對此，余正煌律師回應，余礙於工作關係不便出庭，若法院有需求，他一定會坦然出面。

律師指出，余正煌從來沒有不敢出庭，「更沒有躲在律師後面」，余正煌是因工作身分關係不便出庭，且依法沒有規定自訴人得親自出庭，若法官有需要傳喚，他一定會坦然出面。

律師表示，林智堅律師提及「男子漢」的言論已涉及性別歧視，請對方好好閱讀性別平等法的規定，「難道是女的就可以不用出庭嗎」，對方的發言令人匪夷所思。

林智堅委任律師胡中瑋今受訪指出，余正煌在臉書發文指「歡迎來戰」，他鄭重呼籲余正煌不要躲在律師團後面，像個男子漢站出來，向法官說明論文中哪一段是余自己寫的文字，哪一段又是陳明通提供的內容。

余正煌委任的三位律師曾威凱（左起）、張祐齊與吳俊達。記者蘇健忠／攝影
余正煌委任的三位律師曾威凱（左起）、張祐齊與吳俊達。記者蘇健忠／攝影
林智堅委任律師胡中瑋呼籲余正煌別躲在律師後面，像男子漢站出來。記者蔣永佑／攝影
林智堅委任律師胡中瑋呼籲余正煌別躲在律師後面，像男子漢站出來。記者蔣永佑／攝影

律師 余正煌 林智堅

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