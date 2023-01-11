林智堅律師要他「像男子漢站出來」 余正煌托律師這樣回應了！

調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳林智堅出庭，他的委任律師胡中瑋受訪時，要求余正煌「不要躲在律師後面，像個男子漢站出來」；對此，余正煌律師回應，余礙於工作關係不便出庭，若法院有需求，他一定會坦然出面。

律師指出，余正煌從來沒有不敢出庭，「更沒有躲在律師後面」，余正煌是因工作身分關係不便出庭，且依法沒有規定自訴人得親自出庭，若法官有需要傳喚，他一定會坦然出面。

律師表示，林智堅律師提及「男子漢」的言論已涉及性別歧視，請對方好好閱讀性別平等法的規定，「難道是女的就可以不用出庭嗎」，對方的發言令人匪夷所思。