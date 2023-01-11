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新北市前議員歐金獅 疑因涉賄被搜索

聯合報／ 記者柯毓庭曾伯愷／新北即時報導

前新北市議員歐金獅，疑因涉及去年九合一大選賄選被人檢舉，今天上午9時許，新北地檢署指揮調查局北機組、樹林警分局兵分多路前往歐金獅服務處、住處搜索，歐金獅與六名樁腳。

稍早他移送新北檢複訊，面對記者詢問均未回應。

據了解，歐金獅2014年競選連任時因買票，被人檢舉偵辦，案經檢察官起訴，法院審理後依《選舉罷免法》判刑9月、褫奪公權一年定讞。2018年他捲土重來，改以無黨籍身分投入選戰，卻遭控他與其妻歐麥水雲，發送重陽敬老金涉及賄選，後新北地檢署以罪證不足，將歐金獅夫妻2人處分不起訴。

去年九合一大選期間，他欲角逐連任，自爆，每逢選舉地方都會謠傳他買票，甚至被司法檢調約談，造成自己落選。沒想到去年11月26日選舉結束，歐金獅競選失利落選，隔天既因他涉嫌透過里長和樁腳買票，檢警調查搜到疑似賄選10萬現金和帳冊，新北地檢署認為有串證之虞，還一度向法院聲請羈押。

今天上午9時許，新北地檢署再度指揮北機組、樹林警分局兵分多路前往歐金獅服務處、住處等處搜索，今天下午陸續帶回連歐金獅在內7人回北機組偵辦，目前已移送新北檢複訊。

歐金獅稍早被移送新北地檢署複訊，面對記者提問未回應。記者柯毓庭／攝影
歐金獅稍早被移送新北地檢署複訊，面對記者提問未回應。記者柯毓庭／攝影

賄選

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