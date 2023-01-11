外役監犯逃脫2年多 分析股市賺金援

因詐欺等案被判刑5年8月的殷姓男子，他到花蓮外役監獲准返家卻逃脫，逃獄2年多，靠著朋友金援，自己幫忙分析美國股市賺錢，後來在台北落網，法院近日依脫逃罪判3月。

台中地院判決書中指出，36歲的殷男107年因詐欺罪入獄，移監花蓮自強外役監時，卻在一次返家探視時逃脫，他在台中市和女友租屋同居，逃亡期間內，靠著朋友金援，他也幫忙分析美國股市賺錢。

去年5月，他摔車手部骨折，以朋友之名就醫，但因無法出示健保卡，他乾脆不做手術，轉投靠另名朋友，藏匿在台北市一家旅館內，去年6月遭捕落網，結束近2年多時間的逃亡。

台中地院審理時，殷男坦承脫逃，但不願回獄是因為在獄中遇到「不正確的事情」，又說他是被朋友帶到台中市「監視」，法官認為他的說法不足採信，依脫逃罪判刑3月，可易科罰金、上訴。