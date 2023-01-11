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強力執行酒駕罰鍰專案23天 追回5519萬餘元

中央社／ 台北11日電

行政執行署今天表示，自去年12月20日起展開酒駕罰鍰執行專案，迄今23天已查封土地594筆、建物108間；包含繳清或辦理分期繳款及日後拍賣所得，已確定將可追回5519萬餘元。

法務部行政執行署發布新聞稿表示，適逢歲末期間，民眾尾牙、餐敘多，酒駕機率增高，為展現政府打擊酒駕決心，以確保民眾行的安全，特別規劃酒駕罰鍰案件執行專案，自111年12月20日起展開強力執行作為。

新聞稿指出，本次專案將欠繳總額新台幣20萬元以上的酒駕或拒絕酒測的義務人，列為優先執行對象，並要求各分署積極派人親赴現場執行，並全面調查義務人財產。

行政執行署表示，已要求各分署運用查扣存款、薪資、汽機車等財產，及查封不動產、限制出境、聲請拘提管收等強制執行手段，讓違規者有痛的感覺，提升民眾主動遵守交通規則的守法意識，遏止酒駕事件發生。

統計指出，本次專案共出動執行人員2084人次，查封土地594筆、建物108間、汽車9部、機車3輛，其他動產或股票129件、限制出境25人；含全部清償、分期繳納及查扣財產的有效執行件數為2866件，有效執行金額5519萬9111元。

新聞稿提到，行政執行署將持續從嚴從速強力執行酒駕裁罰案件，並呼籲民眾歡慶春節連假期間更應注意遵守交通規則，切勿心存僥倖，務必牢記「喝酒不開車、開車不喝酒」，共同維護行車安全。

酒駕 薪資 法務部

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