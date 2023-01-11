台南議長賄選疑雲 李文俊發回更裁、林士傑抗告駁回

檢調偵辦台南市正副議長選舉賄選案，台南市區漁會理事長林士傑、國民黨議員李文俊均遭檢方聲押，台南地院裁押林士傑，另李文俊則請回，林士傑及檢方均提抗告，台南高分院今天審理後，駁回林士傑抗告，另李文俊部分則撤銷原裁定，發回更裁。

台南高分院合議庭指出，李文俊否認犯行，所述避重就輕，且本案涉案相關人等眾多，雖多已到案，惟均否認犯行、避重就輕，彼此供述又有所歧異，且以他與同案被告友人黃怡萍為密切關係，而本案尚於偵查初始階段，他們供述尚待檢察官交叉比對，以助釐清案情，是否無法排除被告為規避刑責，而有勾串共犯、證人的可能性，致使案情陷於隱晦不明的危險，均非無疑。

合議庭指出，原裁定認為依現有證據，尚難認為李涉犯共同違反公職人員選舉罷免法行賄罪的犯罪嫌疑重大，逕予駁回檢察官聲請，仍有討論空間，檢察官據此提起抗告，為有理由，因此，將本案發回原審法院，更為妥適的調查及處置。

另一方面，林士傑部分，合議庭認為，經原審裁定羈押的原因及必要，本院認為俱與卷內資料相 合，並無衝突矛盾之處。林士傑與方一峰於西港慶安宮見面對談中雖未直接使用加害生命、身體、自由等話語，惟對方一峰已形成心理上相當程度的畏怖壓迫及強制力。

合議庭指出，林士傑經交保後，經檢察官傳喚未到所辯的理由，顯與經驗法則有違。況且林士傑知遭司法機關傳喚，卻於知悉檢察官簽發拘票後始至台南地檢署報到，有事實足認林士傑有逃亡之虞。

合議庭認為，林士傑否認犯行，避重就輕，且本案涉案相關人等眾多，雖多已到案，惟均否認犯行、避重就輕，彼此供述又有所歧異，而林士傑與同案被告郭再欽為朋友關係，以本案尚於偵查初始階段，他任供述尚待檢察官交叉比對以助釐清案情，實無法排除被告為規避刑責，而有勾串共犯、證人的可能性，致使案情陷於隱晦不明的危險，自有事實足認為被告有勾串共犯、證人之虞。另尚有證據有待檢警進一步鑑識勘驗分析，亦有事實足認被告有湮滅證據之虞。