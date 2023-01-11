法眼明察 5名辦案傑出檢察官獲獎

法務部今天頒發「法眼明察獎」給5名傑出檢察官，以偵辦中國籍抽砂船案獲獎的檢察官詹益昌發表感言時哽咽。法務部長蔡清祥肯定檢察官打擊犯罪的付出，盼外界能看到檢方努力。

蔡清祥致詞表示，5名檢察官從眾多佼佼者中脫穎而出，非常不容易，邀請家人前來感受獲獎檢察官的喜悅及榮譽，讓他們感受到以擔任檢察官為榮，以有家人擔任檢察官為榮，讓民眾感受有檢察官守護公義而安心，也希望外界多認識檢察官工作，並給予掌聲與鼓勵。

蔡清祥指出，除了法眼明察獎，他2018年上任後，還推薦在各領域有優秀表現檢察官參加各部會所辦理頒獎，如紫絲帶獎、金環獎、行政院模範公務員、公務員傑出貢獻獎、十大傑出青年等，讓外界看到檢察官的努力與付出。

法務部新聞資料指出，詹益昌偵辦首次在台灣專屬經濟海域查緝中國籍抽砂船及運砂船違法採取土石案件，為保護台灣海域國土的指標案例，落實團隊辦案，迅速聲押28名被告並扣押2艘大型船舶，判決確定後並順利拍賣2艘船舶，建立執法標準並促成修法重懲此類行為，對維護海洋生態有貢獻。

其他4名獲獎檢察官分別為郭耿誠（烏來區山地原住民選區賄選案）、陳詩詩（館長槍擊案）、張時嘉（跨境詐欺案）及陳靜慧（地下匯兌案）。