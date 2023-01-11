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余正煌臉書發文「黨，聯合公司要攻我嗎」律師：他確實承受一些壓力

聯合報／ 記者林孟潔蔣永佑／台北即時報導

調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳林智堅出庭，余正煌昨深夜在臉書發文「黨，聯合公司要攻我嗎」、「要戰就來」等語；對此，律師表示，余正煌確實承受一些壓力，連二姐過世訃聞都不敢寫自己名字，林智堅卻稱自己是受害者，荒謬至極。

余正煌委任律師吳俊達指出，林智堅沒有說清楚抄襲疑雲，堅稱自己是冤枉的，並不斷對外宣稱是余正煌抄襲，身在公務機關的余正煌確實感受到一些壓力，「他覺得這件事情什麼時候才能落幕？」

吳俊達說，最荒謬的是林智堅在法庭上公開宣稱自己是受害人，指余正煌操弄媒體、企圖影響新竹選情，「不覺得這個說法很荒謬嗎？」余正煌才是林智堅選舉的無端受害者，林智堅倒果為因塑造出來的風向，當然會對余正煌造成壓力。

律師張祐齊補充說明，余正煌為了論文案，連二姐過世訃聞都不敢寫自己的名字，林智堅還在書狀上稱是余正煌恫嚇自己、影響選情，事實上余正煌為此案整個家庭、生活、工作受到非常大的影響，林智堅卻說是余正煌影響他的政治前途，實在是荒謬至極。

至於余正煌是否因考績受影響才在臉書的發文，張祐齊未正面回應，僅說「余正煌抒發心裡的不高興也是人之常情」；媒體問及陳明通指本案為冤案的看法，張祐齊說尊重陳明通的發言。

新竹市前市長林智堅遭調查官余正煌控告違反著作權法北院今開庭，場面一片混亂。記者蘇健忠／攝影
新竹市前市長林智堅遭調查官余正煌控告違反著作權法北院今開庭，場面一片混亂。記者蘇健忠／攝影

余正煌 林智堅 論文抄襲

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