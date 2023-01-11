酒駕到傾家蕩產房地被查封 執行署緊追替國庫討回25萬

台中張姓男子酒駕前科累累，曾因此入獄，但服刑出監後又接連酒駕拒測、駕車肇事，累計挨罰近25萬元罰鍰沒繳清，行政執行署台中分署先查封他持分的市區房地，未料張置之不理，執行人員不放棄再查封他名下種植果樹的山坡地，迫使張近日出面繳清，替國庫追回25萬元罰鍰。

台中分署指出，張男（37歲）2014年、2017年分別酒駕被判刑入獄，出監後又在2019年9月酒駕拒絕接受酒測挨罰19萬2000元，加上他先前2017年起多次駕車肇事等，前前後後共11件被依道路交通管理處罰條例處24萬9900元罰鍰。

台中分署查，張男名下沒有存款、薪資等其他財產權可供執行，現有的車輛車齡已超過20年且下落不明，分署多次合法通知張，請他到場說明財產狀況並提出清償計畫，張都不理會。

經執行人員調查發現，張名下有和家人共有位於南屯區的1棟2層建物，該建物面積50坪，張僅持有8分之1，另還有4筆面積介於30坪至150坪不等的土地，分署2021年12月20日均依法查封，不過因張男僅持有部分產權，也非實際使用人，對該查封狀態置之不理。

但執行人員並未放棄，持續追查發現張男另在豐原區還有11筆介於0.5坪至150坪的土地，張男同樣是持分狀態，且該山坡地目前種植楊桃、梨子等果樹。