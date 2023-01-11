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紅字狂標33處「一模一樣」論文內容 余正煌律師：抄襲事實非常明顯

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紅字狂標33處「一模一樣」論文內容 余正煌律師：抄襲事實非常明顯

聯合報／ 記者林孟潔蔣永佑／台北即時報導

新竹市前市長林智堅被調查官余正煌自訴台大國發所碩士論文抄襲，違反著作權法，台北地方法院今傳喚林智堅出庭進行準備程序；余正煌委任律師做論文比對表以紅字標示33處「完全相同」的文字，並表示林智堅論文段落沒有「註釋」，可見抄襲事實非常明顯。

余正煌律師吳俊達表示，法院今首次請林智堅出庭說明，林智堅仍採無罪答辯，主張論文是自己寫的，並沒有抄襲余正煌的論文，並稱自己的論文很大一部分是引用陳明通2016年2月1日寄給他秘書的檔案中早已存在的文字。

吳俊達說，今天提出兩本論文的比對表，根據台大學倫會比對標準，發現有33個段落內容重疊、一模一樣，1到17的段落中有一個令人匪夷所思的地方，即余正煌論文段落皆有註釋，相信大家都有寫論文的經驗，一定會有些段落引用國內外學術期刊，但林智堅論文中引註部分全部不見。

他說，當初余正煌把自己的論文初稿寄給陳明通時，確實刪除引註部分，所以當陳明通寄給林智堅時，或許林智堅在抄的時候沒有注意，才沒有發現引註問題，所以從段落有無引註，可證林智堅抄襲事實非常明顯。

吳俊達說明，比對表段落18至33，可看出是連陳明通寄給林智堅秘書的檔案初稿中都沒有的文字，很明顯是抄自余正煌的論文，證明台大學倫會並未冤枉林智堅，林智堅確實不是獨立創作論文，而是電腦複製貼上余正煌的論文，再做局部修改，才會導致論文中很多錯漏字地方也未修正。

吳俊達指出，林智堅律師當庭說民調數據是林智堅提供的，余正煌既然用了林智堅的民調數據，等於是余正煌侵害林智堅的著作權，林智堅甚至提出某民調公司與他是共同著作權人，可是本案爭議以來，林智堅從未提出來過，甚至林智堅的民調數據也提供給陳明通，藉此發表學術論文，但陳明通聲明書中從未提過這家民調公司，認為民調公司顯然是對方為了答辯所虛構出來的。

余正煌委任的三位律師曾威凱（左起）、張祐齊與吳俊達。記者蘇健忠／攝影
余正煌委任的三位律師曾威凱（左起）、張祐齊與吳俊達。記者蘇健忠／攝影

林智堅 余正煌 陳明通

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